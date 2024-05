João Pessoa registra 35,58 mm de chuvas em 12 horas e Defesa Civil monitora áreas de risco

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) monitora, in loco, as áreas de risco, como barreiras, encostas e margens de rios, em virtude das chuvas registradas nas últimas 12h em João Pessoa, que até as 11h desta sexta-feira (17) contabilizou média de 35,58 milímetros (mm), sendo Manaíra o bairro com maior índice pluviométrico (45 mm).

Nas últimas 12 horas, a Defesa Civil não registrou ocorrências graves, apenas alagamentos pontuais. As secretarias e órgãos municipais seguem em prontidão, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), que está com as equipes monitorando o trânsito, e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que realiza a manutenção e desobstrução da rede de drenagem pluvial.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 10h de domingo (19), a Capital está com um alerta, com previsão de chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios.

O coordenador da Defesa Civil, Jailton Gomes, reforça a necessidade da adoção de medidas de segurança em caso de caso de chuvas fortes as pessoas devem adotar medidas de segurança, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade.

Precipitações – A maior precipitação foi registrada no Manaíra, onde choveu 45 mm, seguido do Tambauzinho, com 44 mm, e Altiplano, com 34,8 mm. O menor índice foi no Cuiá, onde choveu 30,2 mm.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.Em caso de ocorrência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Semob-JP- A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana mantém equipes de plantão desde às 5h, tanto nas vias quanto no Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), realizando trabalho de monitoramento, mas também, atendendo urgências de trânsito.

Apesar do grande volume de chuvas em um curto espaço de tempo, logo no início da manhã, um dos trechos com acúmulo de água foi registrado entre a Avenida Senador Rui Carneiro e a Avenida Almirante Tamandaré. Mas, rapidamente a água escoou e o fluxo de veículos voltou à normalidade.

Em caso de ocorrências no trânsito, a população pode enviar mensagem para WhatsApp 83 98760-2134 ou ligar para 3213-7188 e acionar o órgão de trânsito e transporte da Capital.

Entre as dicas da Semob-JP para evitar sinistro no trânsito, estão: Acionar os faróis; reduzir a velocidade; não passar por trecho alagado; manter distância do veículo da frente e evitar freadas bruscas.

Seinfra – As equipes de manutenção da rede de galerias pluviais da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa estão percorrendo toda a cidade, fazendo a limpeza e desobstrução das galerias nos locais com registro de alagamentos.