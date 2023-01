O Boticário impacta mais de 64 milhões de pessoas com "Botiverso" e prepara segunda edição do programa para 2023

Compartilhe















Segundo estudo conduzido pela Nielsen, o Brasil é o país líder em influência digital, com mais de 500 mil criadores de conteúdo que possuem ao menos 10 mil seguidores reunidos em diferentes plataformas. Somos, também, o segundo país que mais segue esses perfis, de acordo com o levantamento das agências Hootsuite e We Are Social (44,3% dos internautas, ficando atrás apenas das Filipinas, com 51,4%).

Os dados ajudam a explicar o sucesso da estreia do “Botiverso”, plataforma inédita e exclusiva lançada pelo Boticário para acelerar criadores de conteúdo do TikTok: foram mais de 1200 vídeos inscritos e 64 milhões de pessoas impactadas nas redes sociais com mais de 1300 conteúdos publicados pelos 10 participantes.

Finalizada a formação, O Boticário anuncia a vencedora do programa, Tabatha de Freitas Cuzziol (@tabathacuzziol – Tiktok e Instagram), influenciadora digital que mais pontuou nos desafios propostos ao longo das aulas. Por meio de um modelo gamificado com seis semanas de duração, os 10 nomes selecionados para o Botiverso enfrentaram desafios, treinamentos e mentorias com creators consolidados, como Yasmin Castilho, Ana d’Utra Vaz (Supervulgar) e Bielo Pereira, além de módulos de imersão com temas relacionados à criação de conteúdo de beleza.

O time escolhido também passou por um laboratório com os times de Marketing, Produto e Desenvolvimento do Boticário, além de workshops especiais com o próprio TikTok e acesso a produtos exclusivos e antecipados aos lançamentos da marca. Os módulos incluíram uma viagem dos candidatos até a Fábrica do Grupo Boticário localizada em São José dos Pinhais, Paraná, e sua loja conceito, em Curitiba.

Além de receber uma premiação de R$ 20.000,00, a vencedora do programa ganhou um contrato de um ano com o Boticário para produção de conteúdo nas redes sociais. “O principal objetivo do Botiverso é colaborar com a construção de um mercado de influência mais plural e diverso, abrindo espaço para que anônimos também sejam notados e se tornem protagonistas de temas ligados à beleza.

Ficamos muito felizes com a oportunidade de conhecer e nos conectar com perfis tão criativos e inspiradores, como é o caso da Tabhata, que cumpriu os desafios com maestria, trazendo sua vivência e autenticidade”, explica Marcela De Masi, Diretora de Comunicação do Boticário.

O marketing de influência está se fortalecendo a cada dia como ferramenta fundamental na escolha de uma compra pelo consumidor. Os chamados nano e micro influenciadores, entregam números de seguidores que podem ir de 1.000 a 100.000 e conseguem impactar públicos nichados, fazendo com que grandes marcas olhem para esses geradores de conteúdo.

Segundo um relatório da Stackla, mecanismo de conteúdo visual, divulgado em 2022, 79% dos consumidores dizem que os conteúdos gerados pelos usuários impactam positivamente nas decisões de compra dos consumidores.

“Estamos construindo uma comunidade virtual cada dia mais forte e consistente, que se relaciona, interage e conversa com O Boticário. Além de trazer sugestões e ideias, nossos seguidores nos encorajam a ir além e sempre testar novos formatos e dinâmicas de conteúdo dentro do nosso canal. Por isso, entendemos que acelerar e apoiar essa rede que nos acompanha faz parte do papel que queremos cumprir, enquanto marca, para valorizar o potencial que vemos no ambiente online como um espaço de conversas relevantes para a sociedade”, complementa Marcela.

Segunda edição do Botiverso será lançada em breve

Dado o sucesso da sua primeira edição, com resultados que incluem volume expressivo de conteúdo gerado e de pessoas impactadas, além de participantes que viralizaram no TikTok, O Boticário já confirma sua continuidade, com mais uma edição a ser lançada em breve. “Estamos desenhando os próximos passos da aceleradora, pois queremos expandir a forma como vamos encontrar e reunir os participantes, trazendo diferentes recortes de conteúdo e extrapolando o universo de beleza para chegar até o da cultura, entretenimento e dos games, que é um território onde já atuamos há alguns anos de forma estruturada e sólida”, finaliza.

Sobre o Botiverso

O programa foi criado para valorizar o potencial criativo de nano e micro creators em todo o Brasil e, também, reforçar o ecossistema de relacionamento da marca com influenciadores digitais. Foram mais de 1200 perfis analisados para a seleção e apenas 10 selecionados para participar das seis semanas de imersão neste universo que foi dividido em 5 módulos: Multiverso dos Experts de Beleza, Universo da Beleza no TikTok, Multiverso das Publis, Bastidores do Botiverso da Beleza e Relevância no Mercado da Beleza.

A cada mês, os candidatos foram avaliados por um influenciador diferente, que compuseram o Júri de Experts da marca, responsáveis por analisar os conteúdos e escolher seus favoritos. Os três mais votados de cada etapa venciam o desafio cocriado com a marca e acumulavam pontos para concorrer ao prêmio final.

Entre os jurados estavam TikTok, Yasmin Castilho e SuperVulgar. Conforme os desafios ocorriam, os participantes tiveram metas para garantir o desbloqueio de dicas, gravadas por nomes referências em beleza e criatividade. O time de personalidades que participaram compartilhando conhecimento foi formado por Tassiane Cruz, Amanda Pieroni, Juliana Luziê e Adam Mitch.

“Estamos muito animados com o que está por vir e com as possibilidades para evoluir com os aprendizados que tivemos nesta primeira edição e criar algo ainda maior e mais incrível. Queremos que os participantes estejam presentes em movimentos importantes para a marca, pois entendemos a aceleradora como um meio para construirmos um mercado de influência mais positivo e humano, revolucionando a forma como as marcas se relacionam com criadores de conteúdo”, finaliza a diretora de branding e comunicação do Boticário.

Camila Esposte

