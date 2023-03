Garantia de direitos

Sedhuc capacita equipe sobre o Programa de Guarda Subsidiada, pioneiro na Paraíba

14/03/2023 | 20:00 | 28

Como parte do Plano de Capacitação Permanente, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) promoveu, nesta terça-feira (14), uma oficina técnica sobre Guarda Subsidiada. O programa é pioneiro na Paraíba e visa garantir que crianças e adolescentes com direitos violados ou em situação de risco tenham à convivência familiar e comunitária garantida e preservada.

A capacitação reuniu os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e demais atores da rede de proteção, atuantes no território de abrangência dos quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município. Esses Creas são os serviços responsáveis por acompanhar as demandas de violação de direitos de crianças e adolescentes, sendo referência para as famílias de origem e família guardiã, servidas no programa.

“Teremos quatro oficinas sobre o Programa de Guarda Subsidiada e essas capacitações são importantes para que os profissionais possam atuar com conhecimento e segurança. Esse programa só alcançará seu objetivo na atuação em rede, como a parceria com o Ministério Público, que está presente desde a implantação do programa, sempre orientando e fortalecendo a atuação da equipe. Assim, em conjunto, podemos fortalecer famílias e efetivar direitos”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, João Corujinha.

O programa conta com uma equipe formada por uma assistente social, um psicólogo e uma advogada. Durante a capacitação, a equipe propôs a discussão sobre temas como a importância dos vínculos afetivos, familiar e comunitário; os diferentes tipos de estrutura familiar, como as formadas por avós, tios ou pessoas que moram na mesma comunidade; e aspectos da educação, como os reforços positivos e a importância do diálogo.

Jamille Cavalcante, uma das assistentes sociais que atua no Creas I, participou deste primeiro momento da capacitação. “Eu já tinha visto algumas nuances do programa, mas a capacitação veio reforçar os nossos conhecimentos com informações novas. E até mesmo essa interação mais direta entre os profissionais, foi muito positivo”, comentou.