Enem: UEPB abre inscrições para 350 vagas em curso gratuito

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) abriu as inscrições em 350 vagas para o curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março por meio de um formulário, disponível no site da instituição.

Durante a inscrição, o aluno deve comprovar que concluiu o ensino médio ou informar através de uma declaração que está terminando o 3º ano em uma escola na rede pública da Paraíba.

Veja o edital da seleção de estudantes

Formulário de inscrições

Também é necessário indicar a opção de turma e turno que quer estudar, além de enviar cópias de documentos como RG e CPF. As cópias da documentação também devem ser entregues presencialmente, na coordenação do curso, no início das aulas.

Provas do Enem – Foto: Divulgação

Aulas em cursinho preparatório para o Enem começam em 1º de abril

Das 350 vagas ofertadas, 150 são para as turmas no turno da tarde e 200 para as turmas que funcionam aos sábados, no turno manhã.

Após o preenchimento das vagas, as salas serão fechadas. Se o número de inscritos ultrapassar as vagas disponibilizadas, será formado um cadastro de reserva.

As aulas vão começar no dia 1º de abril para os alunos matriculados aos sábados, no turno da manhã; e no dia 4 para os alunos matriculados no turno da tarde.

O cursinho acontecerá apenas na modalidade presencial. As aulas serão ministradas no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), localizado na Rua Coronel Salvino Figueiredo, nº 172, no bairro do Centro.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20 de março no site da UEPB.

Jornal da Paraíba

