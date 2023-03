Desenvolvimento

Cícero Lucena encaminha à Câmara Projeto de Lei que doa terreno para novo campus do IFPB

13/03/2023

O prefeito Cícero Lucena encaminhou para apreciação da Câmara Municipal de João Pessoa um Projeto de Lei para a doação de um terreno do Município ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). O espaço, localizado na região dos Bancários, vai abrigar o novo Campus Zona Sul. A matéria poderá agora ser apreciada pelos vereadores.

Cícero Lucena e a reitora do IFPB, Mary Roberta, se reuniram no último mês de fevereiro para tratar do tema. Na ocasião o gestor falou da importância desse trabalho conjunto para o desenvolvimento da educação e da cidade. “Nós temos a obrigação de formar o cidadão do futuro e nosso dever é fazer isso com qualidade. A Educação precisa ser o vetor principal para a garantia de mais qualidade de vida e de um futuro melhor”, afirmou.

O campus vai abrigar cursos que funcionam atualmente em uma escola do Município, a Aruanda, também nos Bancários, fruto de outra parceria entre as instituições. São formações técnicas e de nível superior no eixo tecnológico de Meio Ambiente e Saúde.

Durante a reunião com o prefeito, a reitora Mary Roberta explicou que a doação do terreno é o primeiro passo. “A partir daí vamos envidar esforços conjuntos com parlamentares e o Ministério da Educação para construção deste equipamento, que é fundamental”, explicou.