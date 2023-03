UFPB emite nota e diz que não vai pagar de forma imediata reajuste de bolsas a estudantes

Compartilhe















Os estudantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que possuem bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado do CNPq e da Capes não receberão o valor reajustado pelo Governo Federal. Ao menos não imediatamente. A informação foi repassada por meio de nota pela Reitoria da instituição, que alega que não possui previsão orçamentária para elevar os valores.

A nota assinada pelo reitor Valdiney Veloso Gouveia destaca que o reajuste é “justo”, mas que apesar disso não tem dinheiro para tanto, já que o reajuste significará “um impacto de R$ 7,2 milhões de seus recursos discricionários”.

A reportagem procurou o Ministério da Educação, mas os telefonemas não foram atendidos.

No documento, é destacado ainda que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) já encaminhou ofício ao ministro da Educação, Camilo Santana, informando que as universidades carecem de recursos para “promover o imediato reajuste das bolsas sem o repasse de verba por parte do Governo Federal”.

A UFPB, assim, informou que só fará o reajuste quando recursos suplementares forem enviados, mas admitiu a possibilidade de fazer pagamento retroativo da diferença quando isso acontecer.

