veja como se inscrever no programa Habilitação Social na PB

As inscrições para o Programa Habilitação Social começam nesta segunda-feira (18) e vão até o dia 17 de janeiro. A ação, realizada pelo Governo da Paraíba, possibilita às pessoas de baixo poder aquisitivo tirarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita.

Ao todo o programa conta com cinco mil vagas que, de acordo com o Diário Oficial publicado nesta sexta-feira (15), foram distribuídas com base nas 14 Regiões Geoadministrativas do Estado.

O programa contempla a Autorização para Condução de Ciclomotores (ACC), a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B; hipótese de adição de categoria A ou B, bem como mudança de categorias para C, D ou E e também Renovação de CNH.

Como concorrer

Segundo o edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, por meio do site da Habilitação Social, iniciando às 12h desta segunda (18) até as 24h do último dia. Para concorrer ao processo é preciso:

Ter mais de 18 anos;

Saber ler e escrever;

Possuir CPF;

Comprovar que mora em qualquer cidade da Paraíba;

Não estar respondendo a processo que impeça o candidato de possuir a Carteira Nacional de Habilitação;

Possuir renda per capita familiar de até meio salário mínimo vigente e estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Quem tem prioridade

As vagas disponibilizadas pelo programa serão distribuídas entre os beneficiários com baixo poder aquisitivo e alguns grupos terão prioridade nesse processo. São eles:

Beneficiários do Programa Bolsa Família;

Desempregados;

Alunos que estejam cursando o último ano do ensino médio na rede pública ou que tenham concluído o ensino médio na rede pública há no máximo dois anos;

Alunos concluintes ou que tenham concluído o Programa Educação de Jovens; e

Adultos (EJA) ou Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Além disso, também estão no grupo prioritário:

Egressos do Sistema Penitenciário, inclusive os que se encontram no regime semiaberto, bem como os que tenham cumprido medida socioeducativa nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que tenham completado 18 anos de idade;

Pessoas com deficiência.

Produtores selecionados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com prioridade para os agricultores de comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ciganos, assentados); e

Mulheres vítimas de violência doméstica.

Taxas dispensadas

O candidato beneficiado pelo Programa Habilitação Social será dispensado das taxas relativas aos:

Exames de aptidão física e mental;

Adição de categoria;

Mudança de categoria;

Licença para aprendizado de direção veicular (LADV);

Permissão para dirigir A ou B;

Curso teórico-técnico e de prática de direção veicular; e

Relativo à dispensa do pagamento das taxas da renovação de CNH.

Distribuição de vagas

As vagas do Programa Habilitação Social estão distribuídas da seguinte forma: