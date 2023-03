ASSISTIR Internacional x Corinthians AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2023, HOJE (10/03), PALPITES – BOLA ROLANDO

Começou o Campeonato Brasileiro SUB-20 de 2023. Assim, a partida entre Internacional x Corinthians do Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (10/03) às 19 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Internacional , que busca a vitória sob seus domínios.

A partida acontece COMO NA DATA INFORMADA e será um dos jogos mais emocionantes desta competição, já que se trata de um clássico do SUB-20 e do futebol nacional, por que não? Confira a seguir, onde haverá transmissão dos jogos. A competição de Juniores, aliás, revelou vários jogadores importantes que hoje permeiam as grandes equipes de futebol nacional, como PEC (VASCO), Menino (Palmeiras), Patrick de Paula (Botafogo) e Muniz (Flamengo).

O Brasileirão SUB-20 começa com grandes e importantes parcerias em relação a transmissão. Em 2020, como o leitor do MRNews acompanhou, a CBF e o SPORTV fecharam parceria para transmitir toda a competição. A BAND também transmitiu vários jogos. Este ano, não será diferente, mas com novidades sutis e importantes para o torcedor. Portanto, a competição terá transmissão da BAND ao vivo, em partidas que são transmitidas no final de semana (acompanhe a tabela aqui no site) e também, na CBF TV.

19:00 Internacional 0 x 1 Corinthians Rodada 2

Internacional: João Vitor, Matteo, Allan, Dalla Corte, Vinicius Souza, Gustavo, Samuel Bastos, Felipe, Jhonatan, Adriel e Lukayan.

Corinthians: Felipe, Bidon, Felipe Augusto, Moscardo, Meer, Higor, Renato, PEdrinho, João Pedro, Léo Mana e Ryan.

Portanto, como informado anteriormente, os parceiros da CBF em transmissão para o Campeonato Brasileiro SUB-20 são a BAND, o SPORTV, canal por assinatura da Globo e a própria CBFTV que deve cobrir 100% dos jogos que não terão TV. O GE.com também narra as partidas da competição, para quem não pode assistir na TV.

Canal 19:00 Internacional x Corinthians Rodada 2 CBF TV NÃO SPORTV sim BAND não OUTROS CANAIS MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO

História do Brasileirão SUB-20

Portanto, o campeonato nacional sub-20 foi apresentado durante um evento ocorrido na sede da Federação Gaúcha de Futebol em 14 de março de 2006. Já na primeira edição, houve a adesão de 30 times. O primeiro campeão foi o Internacional, em uma final com o Grêmio. Posteriormente, Cruzeiro e América Mineiro seguiram a linha sucessória de títulos, quebrada novamente pelo Inter, em 2013. O Corinthians foi campeão em 2018. Em 2019, o campeão foi o Flamengo. Já, o atual campeão é o Atlético Mineiro, que venceu nos pênaltis o Athlético-PR. Os lances e melhores momentos desta partida, podem ser assistidos logo a seguir. Em 2021, o Campeão foi o Internacional que bateu o São Paulo na Final!

Assim, a competição em 2022, se iniciou em junho de 2022.

