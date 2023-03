Respeito aos direitos

Prefeitura realiza II Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres com participação do Ministério da Mulher

10/03/2023 | 20:00 | 68

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta sexta-feira (10), o ‘II Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres’, seguindo a programação alusiva ao Mês da Mulher. O evento, que teve como tema ‘Políticas Públicas para as Mulheres e combate à violência doméstica, familiar e sexual’, ocorreu durante todo o dia no auditório do Uniesp.

O encontro contou com destacadas presenças de referência nacional no assunto, a exemplo da coordenadora-geral de Articulação com Organismos de Políticas para Mulheres (OPM) e Entidades da Administração Federal, Célia Hissae Watanabe, representando o Ministério da Mulher, além da secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Carmen Helena Foro.

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres de João Pessoa (SEPPM), Nena Martins, enalteceu o trabalho de todas as pessoas que lutam para garantir os direitos das mulheres. “Temos que combater todas as formas de violência, seja física, psicológica, sexual e obstétrica e dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser”, reforçou.

Representando o Governo da Paraíba, a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, enfatizou que a construção feminista é um avanço de toda a sociedade. “A luta feminista é por todas as pessoas. Por uma sociedade mais justa, com mais educação, mais creches, saúde de qualidade. O SUS, inclusive, foi uma reivindicação das mulheres na carta aos constituintes de 1987”, lembrou.

A coordenadora-geral de Articulação com Organismos de Políticas para Mulheres (OPM) e Entidades da Administração Federal, Célia Hissae Watanabe, mencionou que a sociedade precisa equilibrar cada dia mais as relações que demandam a presença feminina e citou medidas de combate à violência doméstica no Ministério da Mulher. “O nosso Ministério está preocupado com as gestões das políticas para as mulheres nos Estados e municípios. Iniciativa como essa, do fórum, fortalecem muito nosso trabalho”, afirmou.

Selo – Durante a realização do evento, também foi entregue o ‘Selo Parceiro (a) da Mulher de João Pessoa’ para personalidades que contribuíram com ações voltadas às mulheres. Uma das contempladas, a jornalista Soliandra Alves, falou da emoção por ter sido homenageada durante o evento. “Primeiro, quero parabenizar a secretária Nena Martins pela iniciativa. Preciso dizer que fiquei lisonjeada com a homenagem, porque sei que foi feito com amor e com carinho”, declarou.

Também foram homenageadas com o selo Socorro Gadelha, secretária de Habitação de João Pessoa; Messina Palmeira, pedagoga, escritora e jornalista; Maísa Felix Ribeiro, delegada e diretora da Academia de Ensino da Polícia Civil; Thereza Madalena, professora de Língua Francesa, advogada, cerimonialista e apresentadora de TV; Ilma Garcia, supervisora de Recursos Humanos do Uniesp; Ana Carolina Gondim, diretora de Enfrentamento à Violência da Secretaria da Mulher de João Pessoa; e Liliane Oliveira, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra.

Palestras – Como palestrantes, participaram do evento o juiz Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, que debateu o tema ‘As Políticas Públicas do Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher’; a vereadora de Campina Grande, Jô Oliveira, com o tema ‘Políticas Públicas para Mulheres e combate à violência doméstica’; além da juíza Graziela Queiroga, que falou sobre a ‘Atuação com perspectiva de gênero como Política Pública as Mulheres’.