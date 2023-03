Veja os principais lançamentos de games em março

Compartilhe















Os fãs de games estão em polvorosa com as novidades de lançamentos que o mês de março, que mal chegou, vai trazer. Entre os maiores destaques está o lançamento de Resident Evil 4 Remake, produção que revive a aventura de Leon na Europa. Além disso, a lista também traz The Last Of Us Part I e jogos especiais de Beisebol e Golfe. (Veja a lista completa com as novidades abaixo.)

Lançamentos de games: Resident Evil 4

O Remake de Resident Evil 4 vai ser lançado apenas no dia 24 de março. Na produção, que terá um enredo diferente da versão original lançada em 2004, os gráficos e a jogabilidade estarão modernizados.

Na nova versão, o protagonista Leon inicia uma jornada em busca da filha do presidente dos Estados Unidos em um vilarejo sombrio na Europa. O jogo estará disponível em todas as plataformas para PC, PS4, PS5 e XBox Series.

Lançamentos de games: The Last of Us Part I

Já outro game muito aguardado pela comunidade geek é The Last of Us Part I, que vai estrear no dia 28 de março, apenas para PC. O jogo já está disponível para outros tipos de console, como PS5.

No começo do ano, a franquia The Last of Us ganhou também uma série pra chamar de sua, o que atraiu muitos novatos para conhecerem o universo do jogo.

Pra quem gosta de esportes também tem coisa boa neste mês, a partir do dia 24, como é o caso do lançamento do EA Sports PGA Tour 23, que é o jogo oficial do campeonato que reúne as principais estrelas de golfe do planeta.

Além disso, tem o MLB The Show 23, no dia 28, que traz o mundo do beisebol norte-americano à tona. Os principais clubes e jogadores estarão disponíveis para quem quiser jogar em qualquer plataforma.

E pra quem quer jogar apenas pelo celular e também não quer esperar pra ver as novidades dos jogos, também tem outra opção muito boa para os jogadores.

É o caso de Honor of Kings, que vai estar disponível para Android e iOS a partir do dia 8. Mighty Doom, outro jogo para celulares também é uma opção e vai ser lançado no dia 21.

Datas dos principais lançamentos de games em março

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – 7 de março (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Honor of Kings – 8 de março (Android, iOS)

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – 9 de março (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series)

The Legend of Heroes: Trails to Azure – 14 de março (PC, PS4 e Switch)

Anno 1800 – 16 de março (PS5 e Xbox Series)

The Dark Pictures: Switchback VR – 16 de março (PS VR2)

WWE 2K23 – 17 de março (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series)

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 17 de março (Switch)

Peppa Pig: World Adventures – 17 de março (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series)

Mighty Doom – 21 de março (Android e iOS)

Remnant: From The Ashes – 21 de março (Switch)

Have a Nice Death – 22 de março (PC e Switch)

Resident Evil 4 Remake – 24 de março (PC, PS4, PS5 e Xbox Series)

EA Sports PGA Tour – 24 de março (PC, PS5 e Xbox Series)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & Secret Key – 24 de março (PC, PS4, PS5 e Switch)

9 Years of Shadows – 27 de março (PC)

The Last of Us Part I – 28 de março (PC)

Crime Boss: Rockay City – 28 de março (PC)

MLB The Show 23 – 28 de março (PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series)

Forza Horizon 5 – 29 de março (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

