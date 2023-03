Prevenção

Prefeitura alerta para a importância da vacinação e população pode se imunizar neste ‘Dia D’ até 22h

04/03/2023 | 14:00 | 137

A vacinação é fundamental para prevenir doenças, como a Covid-19, além de impedir que as que foram erradicadas voltem a circular. Para tanto, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove o ‘Dia D’ de multivacinação, neste sábado (4), com todos os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização, incluindo os da Covid-19.

A abertura aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Viver Bem, no bairro Treze de Maio, onde, além das vacinas, foram ofertados outros serviços de saúde. A vacinação neste ‘Dia D’ segue até as 22h e não é necessário agendamento. Na tarde deste sábado (4), a população pode se dirigir às policlínicas municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru e Praias), das 13h às 16h. Além disso, também estarão funcionando o ponto no Mangabeira Shopping, das 13h às 22h, e no Santuário Mãe Rainha, das 13h às 20h – este último com vacinação exclusiva Covid-19.

Estarão disponíveis as vacinas contra Covid-19, com aplicação de todas as doses (D1, D2, D3 e D4), respeitando o intervalo do esquema vacinal e as especificidades de cada grupo, além da imunização com a Pfizer bivalente para idosos acima de 70 anos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos. Durante as 14 horas de mobilização serão realizadas também a atualização do cartão de vacinação com a administração dos imunizantes que fazem parte do calendário de rotina.

A diretora de Atenção à Saúde, Alline Grise, destacou que “o ‘Dia D’ é importante para fazermos esse chamamento mais atencioso da população, para que as pessoas possam entender, tanto adultos, crianças e idosos, o quanto a vacina é importante. O quanto a vacina previne, o quanto a vacina salva. É uma forma da gente chamar a atenção para que o público se vacine. Além de orientarmos de que as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde. Vale lembrar, como a bivalente protege contra as variantes da Ômicrom e está disponível para o público 70+ e imunossuprimidos”, pontuou.

Erinalda da Silva Araújo, doméstica, moradora do Padre Zé, fez questão de se vacinar e atualizar o cartão de vacina do filho, de 6 anos. “Sempre acreditei nas vacinas. Em casa, sempre tivemos essa consciência de que vacinas salvam vidas. Agora estamos mais aliviados, porque nosso filho está protegido”, ressaltou.

A gerente de Atenção Básica, Irna Emanuelle, faz parte da equipe de imunizadores e destacou a importância da vacina. “A vacina é muito importante para prevenção de doenças. Por isso que convidamos todos os grupos prioritários a procurarem um serviço de saúde para colocar suas vacinas em dia. E que os pais e responsáveis pelas crianças venham atualizar também o cartão de vacinação com outras doses dos imunizantes de rotina”, pontuou.

Oportunidade – Dona Adelmira Moreira Santos, 72 anos, também se mostrou aliviada por se vacinar e deixou um recado para população. “Temos vacinas disponíveis e devemos aproveitar a oportunidade. Devemos lembrar que vacinas são importantes para manter nossa saúde e combater doenças graves que podem levar a morte”, completou.

Um exemplo de cidadania foi a dona Maria Elsa de Paiva Freire, de 99 anos. Para ela, lugar de vacina é no braço. “Venham se vacinar. Sigam meu exemplo!”, convocou