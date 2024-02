na CBN, Tovar diz que Bruno “perdeu a conexão com o povo” de Campina

“O atual prefeito perdeu muito a conexão com o povo da cidade”. A frase é do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), formalmente ainda aliado do prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima (UB). A declaração, que tem provocado efeitos de dinamite nos bastidores da política paraibana foi dada hoje em entrevista à Rádio CBN.

“Campina é acostumada a ver o prefeito no calçadão, no Aluízio Campos, na feira das Malvinas, no bairro da Glória. É preciso manter essa conexão com a população e isso tem sido perdido”, complementou.

O deputado, porém, não fechou totalmente as portas para uma possível recomposição do grupo e defendeu o diálogo com todos os atores do agrupamento. Com o nome cotado para a disputa, Tovar diz que não fugirá do embate – caso o grupo entenda ser um caminho viável.

As críticas de Tovar ocorrem dias depois de uma publicação do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), nas redes sociais, em que um morador defende um “Volta Romero”.

Muito mais próximo a Romero, Correia Lima tem atuado como uma espécie de ‘lanceiro’ para um eventual rompimento entre Rodrigues e Bruno. Nos bastidores, o nome dele também é cogitado como um possível vice de Romero – caso o rompimento seja oficializado nos próximos meses.