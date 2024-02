Seinfra executa serviços de manutenção em 20 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) executa, nesta quinta-feira (15), serviços de manutenção de iluminação pública e na rede de drenagem. A ação acontece em 20 bairros ao longo de todo o dia.

Nesta manhã chuvosa de quinta, equipes de drenagem estarão a postos em pontos que historicamente registram alagamentos na Capital. Os trabalhos serão realizados nos seguintes bairros: Centro, Varadouro, Cristo, Ipês, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Bessa.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Cuiá, Valentina, Muçumagro, Paratibe, Gramame, Mangabeira II, IV e VII, João Paulo II, Geisel, Alto do Mateus, Oitizeiro, Cruz das Armas, Cristo e Ilha do Bispo.

Por conta da chuva, as equipes da Operação Tapa-Buraco não foram às ruas, mas a programação retorna normalmente nesta sexta-feira (16).

Atendimento – Caso necessite de algum desses serviços em seu bairro, a população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.