Cícero Lucena assina Projeto de Lei que cria Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial

O prefeito Cícero Lucena assinou, na tarde desta segunda-feira (25), o Projeto de Lei que cria a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial em João Pessoa, vinculada a Coordenadoria Municipal de Promoção da Cidadania LGBT. O documento também recebeu assinatura do vice-prefeito Leo Bezerra e do presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley, que agora leva a proposta para ser votada na Casa Legislativa.

“Estamos tendo a valorização de algo que é tão necessário, cada vez mais ter o destaque e ações favoráveis a essa proteção. Contamos sempre com a parceria da Câmara Municipal de João Pessoa, através do presidente e demais parceiros, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é João Pessoa na sua busca por ser uma cidade mais justa, mais inclusiva e mais solidária”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

A solenidade para a assinatura do projeto aconteceu no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, e também contou com presença do secretário de Gestão Governamental, Diego Tavares. O Projeto de Lei apresenta em sua justificativa que a “individualização das coordenadorias se afigura como estratégia mais eficiente para combater o preconceito e a discriminação contra essas parcelas da população”.

A proposta também observa a necessidade premente de ser criada uma estrutura administrativa mais robusta para promover a igualdade e a proteção de grupos raciais e étnicos afetados pelas mais variadas formas de intolerância. O vice-prefeito Leo Bezerra enfatiza que essa medida cria mais condições da Prefeitura colocar em prática políticas públicas mais eficientes que beneficiem as duas populações.

“E fazia muito tempo que prometiam fazer essa separação, essa coordenadoria. E, hoje, sim, com a assinatura do prefeito Cícero Lucena, nós realizamos esse sonho para desenvolver mais e mais a igualdade racial aqui no nosso município. Podem contar com o nosso apoio, podem contar com o nosso carinho, o prefeito Cícero tem uma gestão voltada verdadeiramente para quem mais precisa. Podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais para desenvolver, trazer orçamento e trazer benefício a toda a nossa população”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley, acredita que a matéria será apreciada em breve, citando a boa relação institucional da Casa com a Prefeitura, no sentido de promover avanços na cidade “Vamos ler já a matéria, encaminhar para as comissões e, em breve, ser desmembrado, até para a sua autonomia da secretaria. Através da articulação do vice-prefeito Leo Bezerra, junto com o prefeito, a secretaria de Articulação e a Câmara pautar a matéria, mais breve possível, e já encaminhada agora pelo prefeito Cícero e Leo Bezerra”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.