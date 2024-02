Programação da Funjope leva Tracundum neste sábado ao Largo de São Frei Pedro Gonçalves

Um dos shows da iniciativa ‘Ainda Tem’ fica sob a batuta da banda Tracundum, neste sábado (17), a partir das 18h, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, bem pertinho do Hotel Globo. E a atração promete uma variedade musical que vai fazer o público dançar. O ‘Ainda Tem’ é uma celebração do Carnaval, um encontro de todas as culturas carnavalescas com shows nos polos Ponto de Cem Réis – Cabruêra; Praça Rio Branco – Salete Marrom; e Casa da Pólvora – Myra Maya. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), envolve também um cortejo das culturas populares e carnavalescas.

“Esta nossa ação chamada ‘Ainda Tem’, na verdade, é uma celebração do nosso Carnaval. A Prefeitura, com a orientação do prefeito Cícero Lucena, e nós, da Funjope, queremos celebrar o sucesso que foi o nosso Carnaval e, ao mesmo tempo, vamos também valorizar o nosso Centro Histórico”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, este ano, João Pessoa teve um belíssimo Carnaval em todos os ambientes da cidade, desde a abertura, com Alceu Valença; a Via Folia, que foi uma ação inovadora na Avenida Epitácio Pessoa; o Folia de Rua, com o desfile de diversos blocos; e o Carnaval Tradição, que foi muito forte com as agremiações todas empenhadas e capacitadas.

“Desenvolvemos um Carnaval muito intenso, muito forte, e queremos, com essa festa [Ainda Tem], promover uma valorização do Carnaval ao mesmo tempo em que valorizamos o Centro Histórico”, observa.

O diretor da Funjope afirma ainda que com as ações no Centro Histórico, a Prefeitura tem contribuído para desenvolver uma microeconomia no território. “Está mais do que comprovado que quando investimos em cultura, estamos investindo também na economia criativa. Vamos promover a circulação de dinheiro para bandas, para estruturas, mercado, bares, restaurantes, cafés, comerciantes ambulantes do Centro Histórico. Enfim, toda uma cadeia se mobiliza no entorno desses shows. Isso é muito significativo para nós. Vamos celebrar o Carnaval no ‘Ainda Tem’”, convida.

Tracundum – A banda Tracundum está animada para o evento e garante que fará um show muito especial. “O público pode esperar um show de axé bem para cima. Tocamos rock, reggae e axé, tudo com a pegada da Tracundum, que é uma pegada única”, afirma o vocalista e guitarrista da banda Toni Silva.

Ele conta que os integrantes se divertem muito com o show, porque envolve dos clássicos do axé aos do rock e reggae. “Tudo com muita percussão, uma coisa meio baiana, meio paraibaiana (sic), porque tem muito a nossa cara também. Então, é muita diversão. Tem rock, tem reggae, tem axé e tem sorrisos”, enfatizou o artista.

Toni Silva conta que a Tracundum é uma banda de axé enxuta, mas como toca rock e reggae, tem sempre muita força e energia. “Usamos essa energia do axé para tocar. Estamos fazendo shows pela Paraíba, tocamos em Taperoá, fizemos o Cafuçu, tocamos em Jacumã. Estamos chegando, depois desse Carnaval, bem mais preparados para fazer um show lindo e a galera toda curtir”, afirmou.

Banda – Formada em 2019, a banda Tracundum foi forçada a fazer uma parada durante a pandemia, mas depois retornou com força total. Além de Toni Silva, o grupo é composto por Felipe Soares, na bateria; Nadinho, no trombone; Paulo Venício, no trompete; Ewerton Nascimento, no baixo; e David Jorge, na percussão.

Programação – A lista de atividades para o sábado (17) começa ao meio-dia, na Praça Rio Branco, com a cantora Salete Marrom. A partir das 16h30, tem apresentação da cantora Myra Maya, na Casa da Pólvora; às 18h, a Banda Tracundum reúne o público no Largo de São Frei Pedro Gonçalves e, às 20h, tem show da Banda Cabruêra no Ponto de Cem Réis.