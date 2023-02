Capacitação

Enfermeiros do Hospital Santa Isabel fazem treinamento sobre prevenção de lesão por pressão

14/02/2023 | 07:00 | 42

Com o objetivo de capacitar cada vez mais sua equipe na prestação dos serviços de saúde, garantindo melhor atendimento aos pacientes, profissionais de enfermagem que atuam no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) estão participando de um treinamento que tem como foco a atualização envolvendo a prevenção de Lesão por Pressão (LPP).

Durante o treinamento estão sendo discutidas recomendações atuais de prevenção à LPP baseadas em evidências. O curso está sendo ministrado pela enfermeira Gisele Carreiro, doutoranda em Enfermagem e integrante da Comissão de Pele do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HMLW).

“A lesão por pressão, infelizmente, ainda é uma realidade preocupante e, periodicamente, as organizações internacionais lançam diretrizes que são atualizadas com evidências científicas mais recentes. Por isso, precisamos sempre estar capacitando os profissionais com essas diretrizes atualizadas para poder prestar uma melhor assistência para os pacientes”, ressaltou Gisele Carreiro.

Dividido em três etapas, na tarde desta segunda-feira (13) ocorreu a segunda parte do treinamento, que começou na sexta-feira (10) e prossegue até esta terça-feira (14). “O treinamento é para ver o nível de conhecimento dos enfermeiros do Santa Isabel em relação à lesão por pressão, bem como aprofundar o conhecimento de cada profissional”, disse a enfermeira Leide Carvalho, que coordena a Gerência de Enfermagem do HMSI, ao destacar a importância do evento.

A redução do risco de quedas e lesões por pressão é uma das seis metas internacionais de segurança do paciente, definidas por entidades internacionais que reforçam boas práticas no cuidado prestado por profissionais de saúde e que contribuem para preservar a vida, integridade e dignidade dos pacientes nas unidades de saúde.

As lesões por pressão são danos localizados na pele. A incidência aumenta de acordo com os fatores de risco, como idade avançada, restrição ao leito, obesidade e exposição da pele à fricção.

O curso está sendo realizado no Centro de Estudos do Hospital Municipal Santa Isabel (Ceapes), localizado na Praça Caldas Brandão, em Tambiá.