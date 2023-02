Flávio Araújo constata falha e quer Nacional de Patos mais ofensivo no Paraibano

Compartilhe















O Nacional de Patos empatou mais uma vez no Campeonato Paraibano Betino de 2023. Desta vez, diante do Serra Branca, pela rodada #7 da competição estadual. O Canário do Sertão inclusive saiu atrás, tendo que igualar o marcador após um golaço marcado por Esquerdinha. Para o técnico Flávio Araújo o placar foi resultado do baixo controle ofensivo do Naça sobre o Carcará da Serra.

Nos seis jogos que fez até aqui, o Nacional de Patos mantém equilíbrio. Afinal, venceu dois, empatou outros dois e foi derrotado nas outras duas partidas. O técnico Flávio Araújo quer melhorar o volume ofensivo do clube patoense. Para ele, é primordial que o time controle a posse da bola no campo do time adversário.

Faltou mais posse de bola no campo adversário”, disse.

O Nacional de Patos volta a campo daqui a nove dias, para enfrentar o CSP, no Estádio José Cavalcanti, às 20h, pela rodada #1 do Campeonato Paraibano. Atualmente, a equipe da Rainha das Espinharas é a quinta colocada, com oito pontos — dois atrás do Campinense, que é o último clube do G-4 da competição estadual.

Campeonato paraibano

Flávio Araújo

Nacional de patos

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

