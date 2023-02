ASSISTIR AO VIVO Brasiliense x Taguatinga COM IMAGENS pelo Candangão de 2023, HOJE (13/02) – BOLA ROLANDO

A partida entre Brasiliense x Taguatinga acontece HOJE (13/02) às 20 hs, O mandante é o Brasiliense que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Brasiliense de 2023, também conhecido como Candangão.

PALPITES:

20:00 Brasiliense 2 x 1 Taguatinga Rodada 4

O Campeonato Candango de 2022 já está desenhado. O campeonato terá de volta o modelo todos contra todos na etapa inicial e a competição contará com nove rodadas que já estão definidas.

A temporada de 2022 do Candango contará com dez clubes que se enfrentarão pelo título do principal torneio de clubes do Distrito Federal. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) definiu em reunião do conselho arbitral realizada em novembro que a 1ª fase do campeonato será por meio de pontos corridos no formato todos contra todos e nove etapas já estão definidas.

AO VIVO COM IMAGENS – ASSISTA AQUI (BREVE)

20:00 Brasiliense x Taguatinga Rodada 4

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir Brasiliense x Taguatinga pelo Campeonato Brasiliense HOJE (13/02) às 20 hs

A Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos (ABCD) confirmou a aquisição dos direitos do torneio local até 2023. O acordo junto a FFDF contempla uma partida por rodada em TV aberta, fechada e na internet.

Na telinha, os jogos da competição mais importante do Distrito Federal serão levados pela TV Câmara Distrital, canal 9.3. Fora dela, a exibição dos confrontos pode ser operada pelos canais oficiais dos clubes participantes do torneio e pela plataforma de streaming Elevensports.

O pontapé inicial no novo período do futebol candango será dado no sábado (22/1), quando o Ceilândia, atual vice-campeão, recebe o Gama, maior vencedor do DF, no Estádio Abadião, em Ceilândia.

Além de levar as emoções do Candangão ao torcedor de Brasília, a ABCD terá um espaço semanal reservado na grade da TV Câmara Distrital, às segundas-ferias, ao vivo, das 21h às 22h.

Minutos antes da partida, o MRNews disponibiliza o sinal da partida. A TV Brasília (REDE TV) pode transmitir o jogo.

O Canal do Gamão do Povo , TV BRASILIENSE e REAL BRASILIA também podem transmitir partidas do Candangão. As partidas do Brasiliense, também podem ser transmitidas pela TV METRÓPOLES.

CANDANGÃO 2023

É provável que as partidas sejam realizadas em meios e finais de semana. Na definição dos confrontos, a FFDF dividiu os times participantes conforme ranqueamento. Portanto, as equipes mais bem qualificadas foram alocadas de um lado e aquelas com os piores desempenhos ficaram do outro lado.

A primeira rodada do campeonato Candangão de 2022 contará com os seguintes jogos: Brasiliense x Paranoá, Ceilândia x Gama, Capital x Taguatinga, Luziânia x Brasília e Unaí x Santa Maria. A próxima será a edição 64 do Candangão e contará com pouco mais de dois meses e meio de bola rolando.

Nesse período, disputarão a taça do principal torneio de clubes do Distrito Federal as seguintes equipes: Brasília, Brasiliense, Capital, Ceilândia, Gama, Luziânia, Paranoá, Santa Maria, Taguatinga e Unaí. O atual detentor do título de campeão é o Jacaré.

As finais do campeonato estão marcadas para o mês de abril, nos dias 2 (um sábado) e 6 (uma quarta-feira). É importante lembrar que o Campeonato Candango de 2022 será disputado em um novo regulamento. Pois a primeira fase será disputada em pontos corridos, contando com nove partidas para cada equipe.

Assim, os quatro melhores times se classificam para um quadrangular semifinal com ida e volta (seis partidas). Já a final, com os dois melhores clubes da etapa anterior, será feita em dois confrontos.

Times de futebol pedem apoio ao GDF para Candangão 2023

Os representantes dos clubes se reuniram com o governador Ibaneis Rocha no dia (13) para tratar sobre assuntos referentes a próxima edição do campeonato. Na ocasião, o governador garantiu apoio ao futebol local e colocou a Secretaria de Esportes e o BRB à disposição para ajudar na realização do Candangão 2022.

Os diretores e representantes de clubes do Distrito Federal foram recebidos pelo governador Ibaneis Rocha, no Palácio do Buriti. O objetivo do encontro foi para alinhar questões como a profissionalização da modalidade local, com possibilidade de patrocínio, e talvez até uma parceria entre o governo e os clubes.

Veja todos os jogos da primeira fase:

1ª rodada — 22 de janeiro

2ª rodada — A definir

3ª rodada — A definir

4ª rodada — A definir

5ª rodada — A definir

6ª rodada — A definir

7ª rodada — A definir

8ª rodada — A definir

9ª rodada — A definir

A história do Candangão

O atual campeão do Campeonato Brasiliense é o Gama, que ganhou em 2019 E 2020. Entretanto, o campeonato é um dos mais novos do país. Já, o maior campeão é o Gama com 13 títulos. Mas, na sequência o Brasiliense vem com 9 títulos e o Taguatinga com 5.

O campeonato Candango de futebol retornou em suas quartas de final e terá jogos únicos até a final.

