CSP x Botafogo-PB: assista à partida, ao vivo, pelo Jornal da Paraíba

CLIQUE AQUI para assistir ao jogo entre CSP e Botafogo-PB pela sétima rodada do Campeonato Paraibano Betino 2023.

botafogo-pb

Campeonato paraibano

Campeonato Paraibano 2023

CSP

destaques

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

