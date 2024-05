Pesquisa do Procon-JP registra variação de 155% no preço do fígado bovino

A pesquisa de carnes, frangos e ovos realizada pelo Procon-JP mostrou, mais uma vez, que vale a pena sondar os preços praticados nos diferentes estabelecimentos comerciais de João Pessoa. Fígado bovino (155%), picanha nacional (128%) e a carne de sol (123%) foram os itens que apresentaram maior variação de preço. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

O Procon-JP realizou o levantamento no dia 14 de maio e visitou 40 estabelecimentos, coletando preços de 81 itens, a exemplo da carne bovina, suína, frango, miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos.

O quilo do fígado bovino foi encontrado por R$ 7,79 no Supermercado Matheus, no Altiplano. Já no Conficarnes, localizado em Mangabeira, registrou R$ 19,90 no quilo do mesmo produto – uma diferença de R$ 12,11.

O quilo da picanha nacional estava custando R$ 35 no Frigolito, localizado no Mercado Central. Enquanto que no Rede Compras, o preço praticado era de R$ 79,90 – uma diferença de R$ 49,90. O quilo da carne de sol oscilou entre R$ 30 (Açougue do Lampião – Torre) e R$ 66,99 (supermercado Carrefour).

Outras carnes que merecem destaque são: patinho, com o preço do quilo mais barato registrado a R$ 30 em diferentes estabelecimentos; o contra filé, que também foi encontrado por R$ 30, no Açougue do Vando, dentro do Mercado Central; e o cupim, que registrou variação de 46%, sendo encontrado entre R$ 25,90 e R$ 37,99 o quilo.

Entre as aves, os preços não oscilaram significativamente. Apenas a moela de frango (75%), coxinha da asa (53%) e a asa de frango (53%) apresentaram as maiores variações de preço.

O quilo do frango inteiro foi encontrado por R$ 9,80, no Kelly Aves, da Torre, e R$ 12,90 no Edinho Alves, em Mangabeira. Já o filé de peito variou entre R$ 19,99 (da marca Todo Bom, no Supermercado Matheus) e R$ 24,99 (da marca Sadia, no Rede Compras).

Entre os ovos, o Procon-JP pesquisou preço por cor, marca e quantidade em bandeja. Os ovos brancos com 30 unidades registraram preço de R$ 15 (sem marca), em Carlos do Ovo, no Mercado Central. Já o mesmo item do fornecedor Avine foi encontrado por R$ 19,99, no Supermercado La Torre.

Entre os ovos vermelhos com 30 unidades, o preço mais em conta foi registrado também em Carlos do Ovo por R$ 15. Já o do fornecedor Souza, o preço encontrado foi de R$ 20,99.

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br