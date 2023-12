Mutirões do Hospital Santa Isabel agilizam cirurgias e exames, levando saúde à população

Mutirões de saúde, com ações especializadas envolvendo procedimentos cirúrgicos e diagnósticos complexos, impactaram positivamente os trabalhos no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) em 2023. Os mutirões integram as ações promovidas pela unidade com o objetivo de ampliar o atendimento aos pacientes.

Além de reduzir a demanda reprimida, atendendo pacientes que se encontravam na fila de espera, o Hospital Santa Isabel, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, devolveu saúde e melhorou a vida dos pessoenses e de pacientes de outras cidades paraibanas atendidos na unidade durante essas ações.

Ao longo do ano foram cinco mutirões realizados, onde usuários da rede municipal de saúde foram beneficiadas com procedimentos como cirurgia bariátrica, vasectomia, colonoscopia e histeroscopia diagnóstica. “Com uma equipe de profissionais altamente qualificada, o Hospital Santa Isabel tem garantido assistência especializada à população, gerando saúde e mais qualidade de vida para quem precisa do serviço municipal de saúde”, ressaltou a diretora-geral do HMSI, a médica Adriana Lobão.

Vasectomia – O mutirão mais recente, realizado durante os últimos três sábados de novembro, beneficiou 70 pacientes que aguardavam por cirurgias de vasectomia, um dos métodos de planejamento familiar mais eficaz na prevenção da gravidez. Em João Pessoa, a cirurgia é realizada gratuitamente no Hospital Municipal Santa Isabel, que é referência nesse tipo de procedimento. O mutirão de vasectomia fez parte das ações do Novembro Azul, que, além do câncer de próstata, aborda questões relacionadas à saúde masculina, incentivando os homens a cuidar de sua saúde de forma geral.

Entre os usuários atendidos no mutirão de vasectomia está o estudante César Souza Teixeira, que aguardava há quase 9 meses pelo procedimento. “Achei importantíssimo. O mutirão foi uma ação interessante porque já adianta a cirurgia. Fui atendido muito bem e gostaria de parabenizar toda a equipe do hospital”, disse o paciente.

Cirurgia bariátrica – Especialista no tratamento de pacientes com obesidade grave, o Hospital Santa Isabel reforçou o serviço oferecido aos usuários da rede municipal com um mutirão de cirurgia bariátrica.

O servidor público Romero de Souza Venâncio foi um dos pacientes atendidos e elogiou a ação exatamente por reduzir o tempo de espera pela cirurgia. “O mutirão, com certeza, agilizou a realização da cirurgia e hoje tenho outra vida”, comemora Romero, 60 quilos mais magro.

Prevenção e diagnóstico – Com o objetivo de agilizar possíveis diagnósticos de câncer do intestino, além de outras doenças intestinais, o Santa Isabel realizou, durante o ano, dois mutirões de colonoscopias, onde 168 pessoas foram beneficiadas. O câncer de intestino é o segundo tipo que mais atinge homens e mulheres e o segundo que mais mata em todo mundo. O exame de colonoscopia é considerado a melhor forma de detectar a doença em estágios iniciais.

O casal Joacy Soares e Meriland Souza foi beneficiado com esse mutirão. A filha deles, Josimery Medeiros, elogiou a ação. “É de extrema importância um mutirão desse tipo para realização de um exame tão necessário para a saúde do intestino. O mutirão é importante para auxiliar a população, para que as pessoas consigam ter acesso a uma saúde pública de qualidade”, disse Josimery.

Outro mutirão realizado este ano no HMSI foi o de histeroscopia diagnóstica, que integrou as ações da Campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama.