Prefeitura realiza ação de mobilização vacinal e de combate aos focos de dengue neste sábado

A Prefeitura de João Pessoa realiza neste sábado (24), uma grande mobilização vacinal e de combate a proliferação do Aedes aegypti em diversos serviços da rede municipal, com intuito de garantir a prevenção e evitar o adoecimento por arboviroses. Para vacinação o objetivo é fortalecer e melhorar a cobertura vacinal com as doses de rotina. Sobretudo, o chamamento também é direcionando para a campanha que protege contra dengue para pessoas entre 10 a 14 anos.

“Iremos ofertar todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e as doses das campanhas ativas, contra Covid-19 e Dengue. Portanto convidamos as famílias para visitar um posto de saúde, avaliar o cartão de vacina ou a caderneta de vacinação e garantir a proteção”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Serão cinco Unidades de Saúde da Família de cada Distrito Sanitário, totalizando 20 USF, o Centro de Imunização e os três pontos móveis que estarão mobilizados para garantir a assistência preventiva na Capital. Além das vacinas das campanhas ativas, que protegem contra a Dengue e Covid-19, a Rede Municipal de Saúde oferta os seguintes imunizante: Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral, Febre Amarela e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral e a Pneumocócica 23 para idosos acamados, restritos ao leito.

Combate à dengue – Ainda, juntamente com a ação de vacinação a Prefeitura de João Pessoa irá realizar neste sábado o ‘Dia D combate à dengue’, em diversos bairros da Capital. Os agentes de endemias farão busca ativa para monitorar espaços públicos e privados, com orientação da população, identificação e eliminação possíveis criadouros e impedir o desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti. Participarão dessa ação de monitoramento e combate aos focos de dengue as seguintes Unidades de Saúde da Família: Verde e Vida, Colinas do Sul, Mangabeira Integrada, Ilha do Bispo e Penha.

Contra a dengue – A vacina que protege contra a dengue é destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. O imunizante tetravalente é produzido a partir do vírus vivo atenuado, desenvolvido de forma segura e eficaz para promover a proteção contra os quatro sorotipos virais da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4).

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra a dengue e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado – ‘Dia D’ (24):

Abertura Oficial:

– Unidade de Saúde da Família Ilha do Bispo I e II

Horário: 8h

– Unidades de Saúde da Família (USF)

Horário: 8h às 12h.

Distrito Sanitário I:

– USF Integrada Cruz das Armas I

– USF Integrada Nova Conquista

– USF Integrada Vieira Diniz

– USF Integrada Saúde e Vida

– USF Integrada Verde Vida

Distrito Sanitário II:

– USF Integrada Unindo Vidas

– USF Integrada Colinas do Sul

– USF Rangel VII

– USF Geisel III – Saúde em ação – USF Integrada Integrando Vidas

Distrito Sanitário III:

– USF Integrada José Américo

– USF Integrada Mangabeira

– USF Integrada Cidade Verde

– USF Integrada Rosa de Fátima

– USF Integrada Ipiranga

Distrito Sanitário IV:

– USF Alto do céu Integrada

– USF Viver Bem Integrada

– USF Matinha 1

– USF Roger Integrada

– USF Ilha do Bispo Integrada

Distrito Sanitário V:

– USF Penha

– USF Bancários Integrada – USF Bessa Integrada

– USF Torre Integrada

– USF São José Integrada

– Centro Municipal de Imunização (CMI)

Horário: 8h às 12h.

– Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 12h às 21h

– Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 12h às 20h