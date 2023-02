Emlur

Bloco da Limpeza faz varrição e coleta de resíduos no Folia de Rua

13/02/2023 | 11:00 | 34

O Bloco da Limpeza está realizando serviços de varrição e coleta de resíduos, no Folia de Rua. A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) organizou os agentes em equipes de trabalho para cobrir os festejos das prévias de Carnaval, sem prejuízo dos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos.

Para marcar os trabalhos no período carnavalesco, a Emlur criou uma identidade visual para o Bloco da Limpeza, no uniforme dos agentes e nos caminhões compactadores de resíduos. No final de semana, diversos blocos foram atendidos, com destaque para as Virgens de Tambaú, no domingo (12).

O serviço iniciou às 22h e seguiu pelas horas seguintes. As ações de limpeza foram realizadas ao som do Baticumlata, grupo de percussão da Emlur, que se apresentou no bloco, em cima de um trio elétrico.

Zeladoria – Nesta segunda-feira (13), os serviços de capinação, roçagem e pintura de meio-fio são realizados nos bairros de Mandacaru, Castelo Branco, Altiplano, Gramame e Distrito Industrial.

A programação da coleta de entulhos é feita nos bairros de Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Gramame, Centro, Ernesto Geisel, Bancários, Jardim São Paulo, José Américo.

A coleta de resíduos de poda de árvores é realizada nos seguintes locais: Bancários, Jardim São Paulo, José Américo, Cidade dos Colibris, Jardim Cidade Universitária, Bessa, Jardim Oceania e Jardim Aeroclube. A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10