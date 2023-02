Lateral do Sousa vibra com vitória e manutenção do tabu diante do Treze

Compartilhe















A vitória do Sousa diante do Treze, por 1 a 0, no último domingo, encaminhou bem a classificação do Dinossauro para a fase final do Campeonato Paraibano Betino. O Alviverde agora é líder da competição. Após o jogo, o lateral-esquerdo Maceió comemorou o resultado e exaltou o trabalho do técnico Renatinho Potiguar.

Sousa x Treze | Foto: Daniel Vieira / Treze

Segue o tabu. O Treze continua sem vencer o Sousa dentro do Marizão, no estadual, desde 2010. Após o confronto do último domingo, o grupo do Dinossauro vibrou com os três pontos conquistados. O lateral-esquerdo Maceió citou o treinador Renatinho Potiguar com admiração, e afirmou que basta o time fazer o que ele orienta que o Alviverde será campeão Paraibano.

“Faz muito tempo que o Treze não ganha aqui dentro do Marizão, nós sabíamos da importância do jogo. Foi um jogo duro, a equipe do Treze é muito qualificada, mas nós impomos nosso futebol aqui, o nosso ritmo. O técnico Renatinho vem fazendo um ótimo trabalho. A gente só faz o que ele pede, se fizermos o que ele pede, sairemos campeões desse estadual “, disse o lateral-esquerdo Maceió.

O Sousa volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Auto Esporte-PB, em partida atrasada, válida pela rodada #1. O jogo acontece no Estádio Marizão, às 19:30.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

