THE MASKED SINGER 3: DESCOBRIMOS QUEM É FILTRO DE BARRO

Mais um dia de The Masked Singer Brasil é o público quer saber quem são os personagens de hoje. Então, alguns nós descobrimos e outros são palpites.

Nosso palpite: Diego Hipólito que é esta começando carreira artística e essa é uma das d8cas

QUEM É O GALO

De acordo com as informações de André Romano, do Observatório da TV, alguns dos famosos que estão dentro dessas fantasias são: Solange Couto, Marisa Orth, Daniel Boaventura, Flay, Larissa Luz, Richarlison, Nanda Costa, Leandro Hassum, Babu Santana e mais alguns.

Tudo indica que a dupla, Romeu e Julieta é formada pelos atores Marisa Orth e Daniel Boaventura. Os famosos trabalharam juntos no musical A Familia Adams, que ficou em cartaz em São Paulo por mais de um ano.

Também há boatos de que Arthur Aguiar é um dos famosos por trás de uma das fantasias. Contudo, essa informação não foi confirmada pelas fontes.

Quem é a DJ Vitória-Régia do ‘The Masked Singer Brasil’?

Segundo o colunista André Romano, do “Observatório da TV”, quem usa a fantasia de DJ Vitória-Régia é a ex-BBB Flay, nascida Flayslane Raiane Pereira da Silva em 19 de outubro de 1994 em Nova Floresta, na Paraíba. A ex-BBB começou a trabalhar aos 13 anos e, cinco anos depois, deixou a casa dos pais para seguir na carre artística.

Outros palpites:

Quem é a Vitória-Régia? Karol Conká Sophie Charlotte Luisa Sonza Flay Ana Castela

Nosso Palpite e Suculentos – Banda Melim

Milho

Palpite esse ainda não descobrimos, mas apostamos ser Milho de Milhões… Marcelo Serrado. Ele foi o último eliminado

CAPIVARA

Capivara (Solange Couto). Ela será eliminada hoje ou a próxima semana

De jeans rasgado, guitarra e spikes, o Dinossauro chega ao ‘The Masked Singer’ cheio de estilo. Ele é uma estrela do rock e está sempre preparado para fazer um grande show com seu cabelo moicano.

São eles: Broco Lee (Erica Januza), Capivara (Solange Couto), Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia (Flay), Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Abelha-Rainha, Coelho (Paulo Betti), a dupla Romeu e Julieta (Marisa Orth e Daniel Boaventura) e, pela primeira vez, o trio Os Suculentos vão encantar e despistar suas verdadeiras identidades do público e dos jurados Sabrina Sato, Taís Araujo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch.

Quem é a vovó tartaruga?

Durante a estreia da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, nas telinhas da Globo no domingo (22), a produção atiçou a curiosidade do público em torno da tartaruga mascarada que subiu ao palco e fez com que boa parte dos fãs especulassem que pode se tratar de Heloisa Périssé — que já participou da atração.

MAis uma temporada incrível do The MAsked Singer e nós estamos trabalhando para tentar descobrir quem são os mascarados. Claro, não é fácil, pois há um contrato de confidencialidade a ponto de que, quem não cumprí-lo pode perder o cachê e ainda ter que pagar uma multa.

Terceira TEmporada

“Essa é a terceira temporada, e esse programa é um sucesso! Tem muita potência artística e de entretenimento. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais. Para ser um mascarado tem que acreditar na fantasia e tem que se divertir. Eu vi muita gente que saiu e falou: ‘a dança não era o meu forte, a música não era o meu forte, essa experiência não era o meu forte’. E acabou vivendo uma experiência muito linda, vitoriosa e com muitas descobertas. Então, eu acho que o ‘The Masked Singer Brasil’ é sobre acreditar que é possível fazer as coisas”, comemora Ivete Sangalo.

Qual o valor da multa de confidencialidade entre a TV Globo e o participante do Masked Singer Brasil?

Se o artista vazar informação do projeto de Ivete Sangalo para a imprensa, o mascarado é obrigado a pagar uma multa no valor de 500 mil reais para a empresa dos Marinho.

Quem são os personagens desta temporada?

São eles: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Abelha-Rainha, Coelho, a dupla Romeu e Julieta e, pela primeira vez, o trio Os Suculentos vão encantar e despistar suas verdadeiras identidades do público e dos jurados Sabrina Sato, Taís Araujo, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch.

O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).

Quem são eles?

Entre os artistas convidados para essa edição do The Masked Singer Brasil estão: Solange Couto (Capivara), Erika Januza, Marisa Orth, Daniel Boaventura, Flay, Tereza Cristina, Richarlison, Pocah, Leandro Hassum, Babu Santana, Paulo Betti, Lucas Lucco, entre outros.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: