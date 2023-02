Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em João Pessoa neste sábado (11)

Compartilhe















João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (11). Também serão ofertadas todas as vacinas do calendário de rotina no Mangabeira Shopping, apenas no acesso para pedestres.

A imunização é para todos os públicos a partir de seis meses de idade, das 8h às 16h.

Para crianças entre seis meses a dois anos está sendo ofertada a primeira e a segunda dose, para quem já iniciou o esquema vacinal com o imunizante ‘Pfizer-BioNTech baby’ a pelo menos quatro semanas (28 dias). Já para as crianças a partir dos 3 anos, a terceira dose é recomendada para quem iniciou o D1 e D2 com a vacina Coronavac contra a Covid-19. O reforço é com o imunizante Pfizer Baby.

As crianças de 5 a 11 anos devem receber uma dose de reforço quatro meses após a segunda dose. A vacina aplicada nesta faixa etária é a Pfizer pediátrica. Para os demais grupos a campanha segue normalmente, com a aplicação da 1ª e 2ª doses da vacina e das duas doses de reforço que são a 3ª e 4ª doses.

Veja também Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em João Pessoa nesta quinta-feira (9)

O Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação para crianças

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial ou certidão de nascimento da criança e cartão SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (11):

Mangabeira Shopping (apenas acesso para pedestres)

Imunizantes: Todos os imunizantes de cartão de vacina (calendário de rotina) e Covid-19 para todos os públicos elegíveis a vacinação, a partir dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 16h.

locais de vacinação em João Pessoa

vacina contra a covid-19

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Paraíba recebe primeiras doses de vacina bivalente contra a Covid-19

Paraíba só deve começar a imunizar com vacina bivalente contra a Covid-19 no dia 27 de fevereiro, conforme o Ministério da Saúde.

Saúde

Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em João Pessoa nesta sexta-feira (10)

É possível atualizar o cartão de vacina com todos os imunizantes que constam no Programa Nacional de Vacinação.

Saúde

O que é polidactilia, a condição genética de Marvvila, do BBB 23

Parte da família da cantora tem polidactilia, condição com um dedo a mais, conforme ela contou dentro do BBB 23. Geneticista explica o que é.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter