9ª edição

Conferência Municipal de Saúde conclui etapa preparatória com os Distritos Sanitários

10/02/2023 | 20:00 | 73

A etapa distrital da 9ª Conferência Municipal de Saúde de João Pessoa, evento que vai acontecer nos dias 29 e 30 de março, foi concluída na tarde desta sexta-feira (10) após uma semana de encontros. As reuniões aconteceram no auditório do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Nesses encontros, com cada um dos cinco Distritos Sanitários, os profissionais tiveram a oportunidade de elaborar a construção de propostas, além de definir seus respectivos delegados, que irão participar da Conferência. Este ano, o tema do evento é: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. O evento tem como objetivo avaliar a situação da saúde na Capital e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas neste segmento, em níveis municipal, estadual e federal.

A Conferência Municipal ocorre a cada quatro anos, tendo sua realização promovida pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “A importância das etapas distritais da Conferência se dá pela participação democrática e popular, tanto do usuário como do trabalhador e do gestor. Avalio que esta etapa teve uma participação muito boa, com grande engajamento e importantes demandas, que deveremos usar em um documento para o município, contendo recomendações para melhoria da saúde em João Pessoa”, destacou Mariah Marques, presidente do Conselho no segmento de usuários.

Para Iara Lins, diretora do Distrito Sanitário V, a etapa distrital da Conferência é um momento onde a população, trabalhadores e gestores podem fazer uma discussão de propostas relevantes para consolidação e avanço do SUS em João Pessoa. “Por ser etapa distrital, além de ter um olhar geral do município, ela está mais próxima do usuário e das necessidades locais, a exemplo do acesso ao serviço, da distribuição desses serviços, tanto na direção quanto nos próprios distritos”, afirmou.

Participaram da etapa distrital usuários, trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital.