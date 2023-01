Mais infraestrutura

Prefeitura conclui obras de asfalto em mais 12 ruas e programa chega a 75 vias entregues na Capital

30/01/2023 | 07:00 | 33

A Prefeitura de João Pessoa concluiu obras de asfaltamento em mais 12 ruas e agora já são 75 com serviços executados na Capital pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em 20 bairros da cidade. Nesta etapa, foram contempladas quatro ruas em Mangabeira, seis em Gramame e outras duas no José Américo, que passam a oferecer mais conforto e segurança aos pedestres e motoristas, contribuindo também para melhor fluidez do trânsito.

Os serviços foram executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC) e seguirão contemplando mais bairros da Capital. “A Prefeitura de João Pessoa teve o olhar de contemplar um trecho importante para o trânsito, que fica nas imediações do hospital Ortotrauma de Mangabeira, que necessita de boas condições para o fluxo de veículos, inclusive de ambulâncias. Novos contratos estão sendo autorizados para que diversas outras ruas da cidade também recebam obras de asfalto”, disse Rodrigo Pacheco, diretor da DMC.

As ruas com serviços concluídos nesta etapa foram a Ítalo Felipe Gomes da Silva, Nossa Senhora da Luz, Dr. Severino Guimarães, e Agente Fiscal José Costa Duarte, em Mangabeira, Luíza Dantas Medeiros e João Lombardi, no José Américo, e Rua Luiz da Nóbrega Ferreira, Professora Maria José Rodrigues Pessoa, Joana Maria da Silva, Avenida Cícera Batista de Luna, Geraldo Brandão Rocha e Severino Vicente Amorim, em Gramame. Ao todo, esse pacote de ruas corresponde a mais de 2 km de extensão.

Investimento – A Prefeitura de João Pessoa já investiu mais de R$ 10 milhões em obras para melhorar a malha viária da Capital – aporte que já garantiu 26 km de extensão de ruas com asfalto totalmente novo. Esse programa acontece em paralelo ao de pavimentação de ruas – área em que a atual gestão já entregou mais de 80 ruas com calçadas padronizadas, outras 120 estão com serviços em andamento, enquanto cerca de 500 estão com ordem de serviço assinada.