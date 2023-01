Centro Cultural de Mangabeira inicia matrículas em cursos gratuitos

Compartilhe















Estão abertas a partir desta segunda-feira (30) as matrículas para cursos ofertados pela Fundação Cultural (Funjope) no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, na capital paraibana João Pessoa. De acordo com a prefeitura, cerca de 800 vagas estão disponíveis à população.

Várias modalidades, como desenho/pintura, música, dança e informática, estão com matrículas abertas. As aulas acontecem a partir de 6 de fevereiro.

A duração dos cursos é de cerca de quatro meses, nos turnos da manhã, tarde e noite. Cada modalidade tem o dia definido para matrícula (confira abaixo o cronograma).

30 e 31 de janeiro: informática, mágica e desenho/pintura;

1 e 2 de fevereiro: violão, cavaquinho, flauta, forró e maquiagem;

3 de fevereiro: percussão, teclado, capoeira e zumba.

Programação do Campina Folia 2023 começa neste sábado (28)

Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. As matrículas acontecem no Centro Cultural de Mangabeira, na Avenida Josefa Taveira, das 8h às 17h.

