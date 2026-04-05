Bell Marques, Cláudia Leitte e É o Tchan são confirmados para o pré-carnaval de João Pessoa

Bell Marques e Cláudia Leitte são confirmados o pré-carnaval de João Pessoa em 2026 – Foto: Divulgação.

A programação do pré-carnaval de João Pessoa em 2026 vai contar com cantores como Bell Marques, Cláudia Leitte, o grupo É o Tchan e Taty Girl. O evento de divulgação das atrações do Via Folia acontece nesta segunda-feira (22).

No bloco das Muriçocas do Miramar, um dos mais tradicionais da época em João Pessoa, uma das atrações confirmadas é Luiz Caldas. Outra artista confirmada no pré-carnaval é Cláudia Leitte, que vai ser a atração do Bloco das Virgens, outro tradicional folião da capital paraibana.

O grupo É o Tchan e a cantora Taty Girl também vão ser atrações no pré-carnaval da capital paraibana, no entanto as datas das apresentações deles ainda não foram reveladas. A programação completa ainda não foi divulgada, com as respectivas datas, até a última atualização desta reportagem.

Outros nomes confirmados para o pré-carnaval foram: Solange Almeida, Ricardo Chaves, Henry Freitas, Juzé, Pagode do Meu Agrado, Liss Albuquerque e Mestre Fuba.

Também foi revelado que a Via Folia em 2026 vai ter outras atrações como Mundo Bita, no Bloco Muriçoquinhas, para as crianças, e a cantora Michele Andrade. As datas das apresentações desses artistas, no entanto, ainda não foram divulgadas.