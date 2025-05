Matheus Cunha falha e é decisivo em derrota do Wolverhampton na Premier League

O Expresso Paraíba chega para destacar o desempenho dos paraibanos na 8ª rodada do Brasileirão 2025, encerrada nessa segunda-feira (12). Além disso, pela Premier League, o atacante Matheus Cunha entrou em campo pela 36ª rodada, mas acabou falhando e sendo decisivo na derrota do Wolverhampton para o Brighton, por 2 a 0. Na elite do futebol brasileiro, a decepção, mais uma vez, ficou por conta de Thaciano e Tiquinho Soares, do Santos.

Matheus Cunha em Wolverhampton x Brighton. (Foto: Getty Images)

Matheus Cunha falha em derrota do Wolves

Sondado pelo Manchester United para a próxima temporada, Matheus Cunha segue atuando com a camisa do Wolverhampton, pela Premier League. No último sábado (10), a equipe recebeu o Brighton e acabou derrotada por 2 a 0. Um dos gols aconteceu após uma falha do atacante paraibano, que saiu jogando errado, foi desarmado e acabou cometendo o pênalti que resultou no primeiro gol dos visitantes.

Mandaca é improdutivo em nova goleada do Juventude

Contra o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas (CE), o Juventude sofreu sua segunda goleada no Brasileirão 2025, sendo derrotado por 5 a 0. Mais uma vez como titular, Mandaca, assim como seus companheiros, foi improdutivo e pouco fez para furar a defesa do Leão do Pici. O meia chegou a ser substituído pelo atacante Gilberto ainda no início do segundo tempo.

Hulk não joga bem, mas é decisivo

Um dos melhores jogos da última rodada da Série A aconteceu na estreia do gramado sintético da Arena MRV, entre Atlético-MG e Fluminense, que terminou com vitória do Galo por 3 a 2. Quem contribuiu diretamente para a construção desse placar foi o atacante Hulk. Mesmo sem fazer uma grande partida, ele teve papel importante no triunfo dos donos da casa. O gol de empate do Flu saiu após uma bobeada do camisa 7; porém, o tento que manteve o Alvinegro vivo na partida surgiu após uma finalização forte de Hulk, cujo rebote foi aproveitado por Júnior Santos, que mandou para o fundo das redes.

Hulk no confronto entre Atlético-MG x Fluminense, pelo Brasileirão 2025. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Carlos Alberto segue contestado

Na estreia do técnico Antônio Oliveira pelo Sport, Carlos Alberto teve a chance de ser titular contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro. Porém, assim como ocorria sob o comando de Pepa, o atacante não conseguiu se destacar na goleada sofrida pelo Leão, por 4 a 0. Substituído no intervalo, ele segue sendo contestado pela torcida rubro-negra.

Thaciano e Tiquinho ineficientes

O confronto entre Santos e Ceará, que terminou empatado em 0 a 0, encerrou a 8ª rodada do Brasileirão 2025, no Allianz Parque. Em mais um jogo com pouca efetividade ofensiva, Thaciano e Tiquinho Soares tiveram baixo rendimento. O meia apareceu apenas disputando bolas aéreas nos muitos cruzamentos do Peixe, enquanto o atacante cumpriu seu papel como pivô, mas sem criar muito perigo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.