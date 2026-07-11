Hospital de Coremas atende 192 pessoas durante plantão do fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, unidade que integra a rede estadual hospitalar, registrou 192 atendimentos entre a sexta-feira (19) e o domingo (21), envolvendo casos de urgência e consultas no ambulatório médico.

Foram contabilizados 69 atendimentos na sexta-feira, 64 no sábado e 59 no domingo. A principal demanda do período foi de pacientes com queixas de dores, totalizando 31 registros. Em seguida, aparecem os atendimentos relacionados a sintomas de síndrome gripal, com 13 ocorrências, e casos de cefaleia e amigdalite, com dez registros cada.

A unidade também atendeu pacientes com crise de ansiedade (nove casos), dificuldade para urinar (oito), diarreia (seis) e ferimentos provocados por objeto perfurocortante (três).

Durante o plantão, 17 pessoas precisaram ser internadas para observação e cuidados posteriores às consultas médicas, com diagnósticos diversos, como lesão infectada, pneumonia, infecção abdominal, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), pancreatite, leucocitose de foco, trauma facial, crise convulsiva e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).