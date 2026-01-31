Integrantes da SEMAPE de São José do Seridó participam de capacitação no INCRA em Natal

A qualificação de seus colaboradores é uma das preocupação da gestão pública de São José do Seridó, pois, com profissionais qualificados é possível dar mais qualidade ao atendimento a população bem como buscar alternativas de melhoria para quem precisa de ações do poder pública em favor de sua localidade





Com esse pensamento a gestão municipal de São José do Seridó-RN, por meio da SEMAPES possibilitou a presença dos colaboradores da secretaria de agricultura do municipio em reunião de capacitação na sede do O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.





Os colaboradores Joel Dantas e André estiveram recentemente na sede do INCRA,na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 489 – Tirol, Natal – RN onde na oportunidade participaram de uma capacitação que objetivou a elaboração de projetos para o Projeto de Assentamento Agrário Seridó- Caatinga Grande.