Profissionais das unidades educacionais da Capital participam de treinamento de combate a princípios de incêndio

Vigilantes, merendeiras e inspetores que trabalham nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino da Capital participaram, nesta quarta-feira (28), na Escola Municipal Aruanda, nos Bancários, de um treinamento de primeiros socorros e combate a princípios de incêndio, ministrado pela Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros.

O treinamento foi realizado após um convite da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) ao Corpo de Bombeiros.

“A gestão municipal de João Pessoa tem, de forma permanente, incentivada a formação continuada dos servidores, reconhecendo como estratégia essencial para a qualificação. E o curso de brigadista evidencia isso é um compromisso da administração com a segurança, prevenção e o cuidado nas unidades escolares. Isso reforça a importância do desenvolvimento antecipado para o início do ano letivo, onde a atuação de cada servidor é fundamental para o pleno funcionamento da escola, assegurando um ambiente seguro e favorável do desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos”, disse a secretária executiva da Educação, Luciana Dias.

Os trabalhadores das unidades educacionais viram, tanto de formato teórico como de forma prática, aulas de primeiros socorros, como, por exemplo, manobra para desengasgo, e combate a princípio de incêndio em virtude de ser nível básico.

Os participantes também responderam uma prova com 10 questões com perguntas sobre qual o número de emergência do Corpo de Bombeiros, conteúdos de avaliação da cena, avaliação primária e secundária da vítima, desobstrução de vias aéreas, reanimação do cardiopulmonar, teoria do fogo, tipos de extintores, entre outras.

“Nesse treinamento no auditório da escola temos profissionais da Educação que atuam diariamente com crianças e adolescentes. A função da Brigada é essa, estar ali presente nos turnos de funcionamento do estabelecimento. Então eles são as primeiras pessoas que estão para agir de forma imediata e eficaz. O extintor está ali para ser usado justamente de forma rápida. A formação não só abrange seu espaço pessoal, porque também podem agir de forma pública no espaço público, em um ambiente externo e também fazer toda a segurança da instituição”, explicou o instrutor de Brigadas de Incêndio do Corpo de Bombeiros, tenente Tavares.

Jairo Roberto Roque trabalha como porteiro da Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes, no bairro do Rangel. Ele participou do treinamento e contou que ficou atento a cada explicação. “Esse treinamento é essencial para nós que lidamos com crianças, porque se chegar o momento em ocorrer algum incidente, saberemos como proceder. Com a experiência que a gente está tendo aqui, esse aprendizado, tudo bem direitinho, é essencial para salvarmos a vida de uma criança. Esse treinamento foi excelente!”, ressaltou Jairo Roberto Roque.