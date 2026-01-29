confira o esquema especial de trânsito para esta quinta(29)

Victor Santos. Reprodução / Rede

O show de gravação do DVD do cantor Victor Santos, marcado para esta quinta-feira (29), na orla de João Pessoa, vai alterar o trânsito e o funcionamento do transporte público na região do Busto de Tamandaré. O esquema especial foi montado para organizar o acesso do público e garantir a circulação de veículos durante o evento.

Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), haverá bloqueios viários, restrição de estacionamento e reforço nas linhas de ônibus que atendem a área onde o show será realizado.

Na Rua Índio Arabutan, entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco, o estacionamento ficará proibido. A mesma medida será adotada na Avenida Cabo Branco, no trecho que vai do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius.

LEIA TAMBÉM:

Também estão previstos bloqueios na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, além do fechamento do final da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia. Nesse ponto, o desvio será feito pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Agentes de mobilidade estarão no local para orientar os motoristas e indicar rotas alternativas.

No transporte público, as linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão reforço a partir das 19h. Serão disponibilizados 12 ônibus extras, somando cerca de 60 viagens adicionais ao longo da noite. Após o fim do show, também estão previstas viagens extras para atender a saída do público.

Em casos de urgência no trânsito, a população pode entrar em contato com a Semob-JP pelo WhatsApp do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), no número (83) 9 8760-2134.

Reprodução / Prefeitura de João Pessoa

Sobre o show

Victor Santos grava o DVD Herança de Amor no palco do Festival Forró Verão, montado no Busto de Tamandaré, na orla da capital. O evento é gratuito e começa às 17h.

A apresentação contará com participações de Pablo, Eline Martins e da banda Calcinha Preta, que também fará um show completo. A gravação integra a programação do Festival Forró Verão, promovido pela Prefeitura de João Pessoa.