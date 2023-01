VF4 fará peneira para três categorias de base neste fim de semana, na capital

Compartilhe















O VF4 fará uma seletiva neste sábado e também no domingo para jogadores que atuam nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O observatório será no centro de treinamento do próprio clube, em João Pessoa. Para qualquer atleta que deseje participar, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis. Além disso, é necessário portar RG, camisas nas cores preta ou branca e garrafa d’água.

O pontapé inicial será no sábado, às 13h, com atletas das categorias Sub-17 — jogadores nascidos em 2006 e 2007. Já no domingo será a vez dos meninos Sub-13 — (2010, 2011 e 2012) —, às 8h, e às 11h, com a molecada Sub-15 — (2008 e 2009).

As seletivas sempre são momentos de muita expectativa. Já é o quinto ano que fazemos esse observatório anual e temos uma média de quase 1000 atletas por seletiva. Para nós, é uma imensa alegria ter esse reconhecimento, mas também sabemos que é uma grande responsabilidade. Com certeza nossa equipe vai dar o seu melhor para realizar a melhor avaliação possível”, comentou o presidente do VF4, Pedro Henrique Ferraz.

Pedro Henrique Ferraz é o presidente do VF4 — Foto: Divulgação / BM Press Veja também Treze 3 x 0 Serra Branca: assista aos melhores momentos

Apenas no ano passado, o VF4 gerou mais de 50 oportunidades para garotos que integram o time de serem avaliados em grandes equipes do país. Atualmente, o clube de Victor Ferraz tem atletas fazendo parte de Flamengo — Ramon, meia-atacante do Sub-15 —, do Grêmio — Léo Avelino, meia do Sub-20 —, do Bragantino — Wesley, volante do Sub-20 —, do São Paulo — Lucas Emmanuel, atacante do Sub-14 — e Lázaro —atacante do Sub-15.

Somos um dos clubes que mais envia atletas para times de Série A. Já são quase 30 atletas jogando em equipes das Séries A e B. Temos muita gratidão a Deus por tudo que tem feito em nosso clube. Ver um garoto realizando um sonho é como se fôssemos nós mesmos ali realizando nossos sonhos de infância. A nossa meta em 2023 é dobrar esse número”, finalizou.

vf4

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Faixa preta em jiu-jítsu fala sobre acompanhamento em treinos

Após morte de jovem com um golpe de jiu-jítsu em treinamento, especialista fala sobre necessidade de acompanhamento nos treinos.

Esportes

Hulk, atacante do Atlético-MG, planeja futuro e nega ter feito proposta para adquirir SAF do Treze

Paraibano afirma que não descarta as possibilidades de ser técnico, dirigente ou empresário, mas que prefere concretizar os pensamentos somente depois de se aposentar como jogador.

Esportes

Assista aos melhores momentos de Queimadense 1 x 1 Botafogo-PB, pelo Campeonato Paraibano

Veja os gols de Renatinho, para o Belo, e de Matheus, para o Carcará, além de outros lances importantes da partida válida pela quinta rodada do estadual.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter