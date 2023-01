Inclusão

Ação da Prefeitura leva dezenas de pessoas com deficiência para visita ao Parque Arruda Câmara

27/01/2023 | 19:00 | 73

Dezenas de pessoas com deficiência de várias instituições de João Pessoa tiveram um dia especial nesta sexta-feira (27). Elas participaram de uma visita guiada ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em ação promovida pela Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa. Mais de 100 pessoas, de todas as idades, aproveitaram a tarde em clima de muita diversão.

Durante a atividade, eles puderam conhecer o Parque, popularmente conhecido como Bica, que conta com uma extensa variedade de espécies de animais e plantas. Toda a visita foi guiada por profissionais do espaço. Os participantes ainda curtiram uma apresentação cultural e receberam um lanche oferecido pela Prefeitura, tudo de forma gratuita.

“A Bica é um local familiar que agrega pessoas de várias idades, crianças, idosos e deficientes. Nosso parque conta com toda a parte de acessibilidade para receber esse público especial. Para nós, é um motivo de muita alegria recebê-los aqui”, destacou Rodrigo Fagundes, diretor do Parque Arruda Câmara.

Augusto França, que é assistido pelo Centro Helena Holanda, era um dos mais animados na visita à Bica. Ela destacou a satisfação de participar deste passeio. “Passear na Bica é uma forma de esquecer as preocupações e de se divertir. O parque está muito bonito e foi uma alegria poder vir aqui nesta tarde”, destacou.

A atividade foi uma iniciativa da suplente de vereadora Helena Holanda e do secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, que foi aceita pelo Gabinete do Prefeito e realizada por meio da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência.

“É uma alegria muito grande poder proporcionar isso a eles. Muitos nunca vieram aqui na Bica, então foi uma tarde magnífica, onde eles tiveram liberdade e se sentiram incluídos. Eles estão felizes como se estivessem num paraíso”, disse Helena Holanda.

Estiveram presentes no evento pessoas com deficiência assistidas pelas seguintes instituições: Apae, Associação Pestalozzi, Associação Paraibana de Equoterapia e Centro Helena Holanda.