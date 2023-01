ASSISTIR Nublense x Magallanes AO VIVO Campeonato Chileno 2023, HOJE (27/01); PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida entre Nublense x Magallanes é válida pelo Campeonato Chileno, ou ainda Campeonato Nacional AFP PlanVital de 2023. Contudo, a bola rola HOJE (27/01) às 18:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Nublense como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

18:30 Nublense x Magallanes

ao vivo aqui

A transmissão das partidas do Campeonato Chileno para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo TNT SPORTS, antigo Esporte Interativo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo TNT SPORTS pelo APP da empresa, ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

PALPITE Campeonato Chileno

18:30 Nublense 2 x 0 Magallanes 21:00 Union La Calera 2 x 1 Everton

ESCAÇALAÇÕES

Do lado do Ñublense não deveremos ter mudanças. O técnico Garcia deve manter o time da base da estreia, sendo escalado por Perez; Campusano, Abascia, Caroca, Cereza; Rubio, Leiva, Rivera, Oyarzo; Viches Henriquez

Da mesma forma os visitantes não devem ter surpresas. Após a derrota na estreia, o treinador Nunez deve ir a campo com o mesmo time da primeira rodada, escalando para partida Rodriguez; Fila, Vasquez, Vilches, Espinoza; Aránguiz, Canales, Villanueva; Jones, Flores, Vicuna.

Onde assistir Nublense x Magallanes AO vivo PALPITES DO CAMPEONATO CHILENO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato CHILENO terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal 18:30 Nublense x Magallanes TNT SPORTS SIM Outros não GE.com Narração ao vivo

Mas, Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Entretanto, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CHILENO – CLAUSURA

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO CHILENO DE 2022

O Campeonato Chileno – HISTÓRIA

A Divisão Primeira do Chile, ou Campeonato Chileno de futebol é um dos maiores da América Latina. Também é a competição máxima do futebol chileno. A competição é organizada pela Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) e pela Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). A disputa acontece desde 1933, e é um dos mais longevos campeonatos da América Latina.

Colo-Colo, Universidade do Chile, Universidad Católica, Cobreloa e Unión Española formam o seleto grupo de clubes que conquistaram mais de 4 campeonatos chilenos em suas disputas, que acontecem desde 1933. Audax, Magallanes e Everton ostentam 4 conquistas, mas apenas o Everton entre eles foi campeão no Século XXI.

O Campeonato de 2020 terminou já em 2021, com 762 gols marcados em 314 partidas. O Campeão foi a Universidad Católica (15º título) e o Vice-campeão Unión La Calera. Os times que foram qualificados para a Libertadores 2021: Universidad Católica (Chile 1), Unión La Calera (Chile 2), Universidad de Chile (Chile 3) , Unión Española (Chile 4). Entretanto, para a Copa Sul-Americana de 2021: Palestino (Chile 1) Deportes Antofagasta (Chile 2) Cobresal (Chile 3) Huachipato (Chile 4). A Universidad Católica defende seu tricampeonato, algo raro de acontecer na competição do país Sul-Americano.

O atual campeão de 2020 é A Universidad Católica, que se tornou o time a ser batido. Por outro lado, o La Calera foi o vice Campeão.

Confira todos os campeões do Chile até 2020

Campeonato Nacional AFP PlanVital – CHILENO DE 2022/2023

A Primeira División do Campeonato Chileno de Futebol de 2021, oficialmente Campeonato Nacional AFP PlanVital de 2021 por motivos de patrocínio, é a 105ª edição da principal divisão de futebol do Chile. A ANFP é a responsável pela organização do campeonato que, neste ano, será disputado por 17 equipes, diferente das 16 que tradicionalmente disputam todos os anos.

