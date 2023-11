Cícero Lucena libera mais de R$ 1,5 milhão de emendas cidadãs para 12 instituições da Capital

Mais 12 entidades da Capital, que prestam importante serviço social, na Capital foram contempladas com emendas cidadãs, dentro do programa Maior Parceiro, onde vereadores orientam os valores do orçamento municipal. Nesta terça-feira (14), o prefeito Cícero Lucena e o vice Leo Bezerra fizeram a liberação dos recursos da ordem superior a R$ 1,5 milhão e disse que o mecanismo é fruto da boa relação da Prefeitura de João Pessoa com a Câmara Municipal – fortalecida para beneficiar a população da Capital.

“É uma relação de parceria entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo, onde, por indicação dos vereadores, eles apresentam emenda para instituições, para pavimentação de ruas, para custeio de saúde, de ações sociais, e nada melhor do que você compreender a importância, porque os vereadores são representantes do povo”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra disse que as emendas, antes chamadas de impositivas, não foram garantidas no passado, deixando de beneficiar as instituições e, consequentemente, a população de João Pessoa que precisa de assistência em várias áreas. Hoje, ao lado do prefeito Cícero Lucena, ele falou em “dia histórico”, ressaltando a realização das emendas – um sonho seu desde a época em que foi vereador na Câmara Municipal.

“Quis Deus nos colocar ao lado do prefeito Cícero para, juntos, construirmos uma emenda – não impositiva, mas uma emenda cidadã, que melhorasse a qualidade de vida das instituições e das pessoas que usufruem desses equipamentos. Então, eu agradeço todos os dias aos vereadores, que estiveram presentes, a todos os nossos secretários, mas, especialmente, ao prefeito Cícero Lucena, que tornou esse sonho uma realidade”, afirmou.

Representando a Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Bruno Farias disse que todos os parlamentares foram contemplados com emendas, mostrando o respeito da Gestão Municipal. “Em nome da sociedade, através das entidades, das instituições que nos procuram, o prefeito, de maneira enérgica e pontual, concede liberação desses recursos. Porque os recursos não são nossos, os recursos também não são dele, os recursos são do povo de João Pessoa”, afirmou.

As emendas cidadãs estão sendo destinadas a instituições que atuam nas mais diversas áreas na assistência social, cidadania, esporte, cultura, acolhimento de idosos, inclusão social, entre outras.

Confira a relação:

Associação Beneficente de Remanescentes Quilombolas (ABCRQ), emenda do vereador Mangueira R$ 75 mil

Casa São Miguel, emenda do vereador Marcílio do HBE, valor de R$ 28 mil

Instituto de Pesquisa e Promotoria do Desenvolvimento e da Sustentabilidade (IPPEDS), emenda do vereador Mangueira, valor de RS 200 mil.

Instituto dos Cegos, emenda dos vereadores Marmuthe Cavalcanti e Fabíola Resende, valor de R$ 527 mil

Fundação Padre Pio, emenda do vereador Bosquinho, valor de R$ 170 mil

Casa da Divina Misericórdia, emenda do vereador Thiago Lucena, valor de R$ 45 mil

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), emenda do vereador Thiago Lucena, valor de R$ 40 mil

Centro Educacional Jean Piajet, emenda da vereadora Eliza Virginia, valor de R$ 293 mil

Centro de Apoio as Atividades Populares (CAAP), emenda do vereador Marcos Henriques, valor se R$ 80 mil

Associação Desportiva Shekinah, emenda do vereador Durval Ferreira, valor de R$ 30 mil

Associação Cristã Esperança e Vida (Acev), emenda do vereador Bruno Farias, valor de R$ 40 mil

Vem Cuidar de Mim, emenda do então vereador, hoje deputado estadual, Tanílson Soares, valor de R$ 153 mil.