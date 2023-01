Patrulha Maria da Penha atende atualmente 334 mulheres na Paraíba, diz secretaria

Compartilhe















A Paraíba tem atualmente 334 mulheres sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, programa que atua segurança de mulheres sob medidas protetivas ou que pediram proteção da Justiça na Paraíba. Os dados foram informados nesta terça-feira (24) pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Governo da Paraíba.

De acordo com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, em média 1.400 mulheres são atendidas por mês na Patrulha Maria da Penha. Algumas mulheres optam por não continuar o acompanhamento multiprofissional, com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais oferecidos pelo programa, ou a situação não apresenta risco que justifique o acompanhamento.

Ainda segundo os dados, apenas em janeiro deste ano, até está terça (24), 453 medidas protetivas foram expedidas pela Justiça da Paraíba. Em 2022 foram 6.999 medidas protetivas expedidas, número 18% maior que no ano anterior, 2021.

Em contrapartida, o número de mulheres mortas até novembro de 2022 chegou a 23. Não há números oficiais a respeito do mês de dezembro de 2022 nem dos primeiros dias de janeiro de 2023.

Na noite desta segunda-feira (23) uma mulher de 36 anos, identificada como Maria Tavares da Conceição, foi morta com golpes de faca dentro da casa onde morava e na frente dos filhos pelo companheiro, segundo a Polícia Civil, no sítio Barra de Gramame, no Conde, na Grande João Pessoa. O suspeito fugiu após o crime.

Patrulha Maria da Penha

As ações do programa são desenvolvidas, em conjunto, pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesds), por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Coordenação das Delegacias Especializadas de Mulheres e Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana.

Além de monitorar a segurança das mulheres, a Patrulha Maria da Penha realiza a triagem, o atendimento inicial, visitas periódicas e rotas de monitoramento, dentro de um perímetro arbitrado pela Justiça.

Onde denunciar violência doméstica

197 (Disque Denúncia da Polícia Civil)

180 (Central de Atendimento à Mulher)

190 (Disque Denúncia da Polícia Militar – em casos de emergência)

# Patrulha Maria da Penha

destaques

mulheres

violência doméstica

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Comunidade

Lugar de Fala: impor padrões é atualizar barbárie e fortalecer colonialidade do poder

Num contexto social repleto de hierarquias, é no passado problemático que ideologias se ancoram para manter desigualdades. Um texto sobre como decolonizar o olhar e ampliar os debates.

Comunidade

Biblioteca do Mar cria novos leitores no Litoral Sul da Paraíba

Importância da leitura é tema do Paraíba Comunidade exibido neste domingo (15) nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Comunidade

Lugar de Fala: movimentos sociais e expectativas para ministérios dos DH, Igualdade Racial e Povos Originários

Após posse de ministro e ministras que se comprometeram com a mudança, ouvimos integrantes de diferentes grupos para entender demandas centrais.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter