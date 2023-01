Nesta terça-feira

Feira Móvel do Produtor estaciona na Vila Olímpica Parahyba

24/01/2023 | 11:30 | 26

Quem optar pela prática de atividade física ou lazer na Vila Olímpica, nesta terça-feira (24), vai ter acesso aos melhores produtos da agricultura familiar, artesanato e gastronomia. Isso porque a Feira Móvel do Produtor estreia sua edição no espaço, das 14h às 19h. No último dia 19 o projeto estreou no local e na sexta (20), no Mercado do Castelo Branco e foi sucesso de vendas.

O projeto promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) tem levado economia solidária a diversos pontos da Capital, de maneira itinerante e já transformou a vida de mais de 80 produtores rurais, artesãos e microempreendedores.

Ainda essa semana a Feira Móvel do Produtor passará pelo Parque Parahyba II, no bairro do Bessa, nesta quinta-feira (26), no Mercado do Castelo, na sexta-feira (27) Castelo Branco e pelo Busto de Tamandaré, durante o fim de semana. A Feira segue arrecadando doações de fraldas geriátricas, roupas de cama e alimentos para instituições de caridade da Capital, nas edições do Ponto de Cem Réis e Busto.

As instituições beneficiadas são o Brechó Amigo Pet Fiel – responsáveis Meire e Aline (9-9952-3014), ASPAN (chave pix: 085.588.190.001-80 – CPF), Doadores da Esperança (chave pix: 83996278442 – telefone), Lar da Providência Carneiro da Cunha (chave pix: 06.845.408/0010-31 – CNPJ) e Projeto Mulheres que Brilham (chave pix: 75950308468 – CPF). Ao comprar produtos nas barracas das instituições a renda é revertida para ajudar esses locais.

Programação – janeiro:

24 e 31/01 – Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados) – 14h às 19h

26/01 – Parque Parahyba II (Bessa – em frente ao Colégio Meta II) – 14h às 19h

27/01 – Mercado do Castelo Branco – 6h às 12h

27, 28 e 29/01 – Busto de Tamandaré – 15h às 21h