A partir de segunda-feira

Retardatários podem realizar atualização cadastral do Auxílio Moradia nos CRCs

21/01/2023 | 08:00 | 36

Os beneficiados pelo programa Auxílio Moradia, da Prefeitura de João Pessoa, que não participaram da ação ‘Porta Aberta’ que aconteceu no Espaço Cultural, poderão realizar sua atualização cadastral a partir da próxima segunda-feira (23) nos Centros de Referência da Cidadania (CRCs). A lista completa com os locais, pode ser acessada neste link.

O atendimento acontecerá até a sexta-feira (27), sempre das 9h às 15h. Os retardatários devem apresentar original dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, número do NIS, inscrição no programa Minha Casa Minha Vida em João Pessoa, dados bancários, certidão do estado civil, certidão de nascimento dos filhos, declaração escolar dos filhos, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda formal, laudo médico com CID (para pessoas com deficiência) e recibo do aluguel ou contrato de locação.

Números – Durante a ação Porta Aberta que aconteceu na última terça e quarta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), executora do programa Auxílio Moradia, atualizou 1.108 cadastros. O Porta Aberta também contou com a participação de outras secretarias da gestão municipal oferecendo seus serviços.

Foram realizados 700 atendimentos da Caravana do Cuidar e 85 atendimentos pelo CadÚnico, serviços oferecidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) realizou 1.150 atendimentos pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine-JP), sendo 548 deles novos cadastros e o programa Eu Posso Aprender totalizou 1.049 inscrições para capacitações profissionais e cursos.

O projeto Cuidando de quem Cuida, da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), em parceria com a organização Mãos Amigas, fez 720 atendimentos de embelezamento e autocuidado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vacinou 100 pessoas e realizou 50 testes de glicemia. A Coordenadoria Municipal de Proteção Defesa Civil (Compdec-JP) realizou 72 atendimentos. A Secretaria Municipal de Habitação Social fez o atendimento de 84 famílias e a Energisa, que também esteve presente oferecendo renegociação de débitos e inscrição no programa Tarifa Social, realizou 45 atendimentos.

Auxílio Moradia – É um programa executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa direcionado às famílias de baixa renda, mediante a concessão de quantia financeira fornecida temporariamente e de forma mensal para custear, de forma suplementar, a locação de imóvel residencial.