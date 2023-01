São Paulo Crystal 0 x 1 Sousa: assista aos melhores momentos do jogo pelo Paraibano

Compartilhe















O Sousa venceu o São Paulo Crystal por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Carneirão, na abertura da quarta rodada do Campeonato Paraibano Betino 2023. Com a vitória, conseguida com gol de Rodrigo Poty, o Dino assumiu a liderança do estadual. Assista aos melhores momentos no vídeo abaixo.

+ CLIQUE AQUI e assine um dos pacotes de transmissão do Campeonato Paraibano

