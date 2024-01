Diretores e coordenadores das Escolas Municipais Ativas Integrais iniciam processo de formação

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está realizando a formação de diretores gerais, coordenadores administrativos e pedagógicos das 11 escolas da Rede Municipal, que este ano passam a funcionar no modelo de Escola Municipal Ativa Integral (EMAI). A formação que teve início nesta segunda-feira (29) acontece até a próxima quarta-feira (31).

“Essa é a formação inicial das equipes gestoras para implantação das bases teóricas e metodológicas do ‘Modelo da Escola da Escolha’. Vamos continuar avançando cada vez mais. Tenho certeza que todos esses trabalhadores da educação aqui envolvidos irão desempenhar um ótimo trabalho nas escolas. E eles sabem que quando precisarem o diálogo está sempre aberto”, disse a secretária da Sedec, América Castro.

Os profissionais em formação foram empossados no início deste ano após passarem por um Processo Seletivo Simplificado Interno, em 2023, de profissionais em pleno exercício na Rede Municipal de Ensino da Capital para atuarem nas EMAIs como diretor escolar; coordenador pedagógico (CP); coordenador administrativo-financeiro (CAF).

Essa formação abre o ciclo formativo do ano letivo 2024, sendo apresentado o novo modelo pedagógico e de gestão, que tem por centralidade o estudante e sua formação como ser autônomo, solidário e competente. “Essa é a primeira formação deles nesse modelo onde irão replicar nas escolas com os professores, especialistas, alunos e demais funcionários. Também estarão preparando o acolhimento para o início do ano letivo”, explicou o gestor de implantação do programa na Sedec, Clécio Albuquerque.

O modelo de Educação Ativa Integral conta com três eixos formativos: formação acadêmica de excelência, formação para a vida e competência para o século XXI.

Modelo da Escola da Escolha – É o modelo de educação integral idealizada pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e desenvolvido como uma nova escola para a juventude brasileira. É um modelo de educação que oferece não apenas uma formação acadêmica de excelência, mas também amplia as referências sobre valores e ideais do estudante e o apoia no enfrentamento dos imensos desafios do mundo contemporâneo.

“Essa mudança representa um olhar para o novo, continuar trabalhando com excelência porque somos uma escola de referência no bairro do Bessa. A EMAI Chico Xavier vai oferecer um novo modelo pedagógico. Os alunos terão novas disciplinas na parte diversificada como protagonismo, práticas ativas, projeto de vida, entre outras”, disse a diretora geral da escola, Juliana Brito.

Metodologias de êxito – São componentes curriculares da parte diversificada que exercem o papel de articuladores entre o mundo acadêmico e as partes sociais, ampliando, enriquecendo e diversificando repertório de experiências e conhecimentos dos estudantes. Elas são executadas por meio de aulas e procedimentos teóricos e metodológicos que favorecem a experimentação de atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas para os estudantes em distintas áreas.

EMAIs – No ano de 2023 foi implantado na Rede Municipal de Ensino o Modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024 esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto.