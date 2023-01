Até 03 de fevereiro

Funjope abre inscrições para apoio a blocos alternativos de Carnaval

19/01/2023 | 21:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), está com as inscrições abertas para o edital que regulamenta a concessão de apoio aos blocos alternativos carnavalescos de bairros da Capital. Os selecionados irão participar do pré-Carnaval e do Carnaval 2023.

As inscrições são gratuitas, seguem até o dia 3 de fevereiro e só podem ser feitas, exclusivamente, pela plataforma ‘1Doc’, através deste link. Entre os dias 6 a 7 de fevereiro, serão realizadas as análises documentais. A publicação do resultado está prevista para o dia 7 de fevereiro. O participante terá entre os dias 8 e 9 de fevereiro para recorrer e o resultado final sairá no dia 10 do mesmo mês.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explicou que os blocos alternativos são os grupos que compõem a programação do Carnaval de bairros de João Pessoa e que não são filiados à Associação Folia de Rua, à Liga Carnavalesca de João Pessoa e a Associação dos Ursos Carnavalescos.

“Esse trabalho faz parte do projeto ‘João Pessoa tem Carnaval’ que estamos preparando. Um carnaval forte que tem início no dia 9 de fevereiro com o Folia de Rua e segue até a quarta-feira de cinzas, conforme anunciado pelo prefeito Cícero Lucena nesta quarta-feira”, explicou Marcus Alves.

Critérios – Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos domiciliados em João Pessoa e que representem um bloco de carnaval; pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins econômicos, com sede e foro em João Pessoa e que apresentem finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural compatível com o objeto do edital. Todos os formulários e anexos solicitados pelo edital estão disponíveis neste link.