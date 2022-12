Projeto itinerante

Feirão da Empregabilidade no Alto do Mateus resulta em 732 encaminhamentos para o mercado de trabalho

20/12/2022 | 19:00 | 109

A quarta edição do Feirão da Empregabilidade, realizada nesta terça-feira (20), na Escola Cidadã Integral Técnica Escritor Horácio de Almeida, no Alto do Mateus, resultou em 732 encaminhamentos para processos seletivos em empresas. Além da oferta de vagas de emprego, o evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), registrou 209 participações nos seis cursos de capacitação realizados ao longo da manhã.

As atividades do Feirão da Empregabilidade tiveram início por volta das 8h. O vice-prefeito Leo Bezerra esteve presente na ação e acompanhou de perto os serviços oferecidos. “Esse projeto dá dignidade às pessoas. Muitas delas têm o sonho do primeiro emprego ou de voltar ao mercado de trabalho. E, através do Feirão, proporcionamos não apenas encaminhamentos, como também damos suporte, capacitamos. Isso tudo me deixa bastante feliz”, destacou.

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) prospectou um total de 317 vagas para o evento, as quais abrangeram mais de 50 funções distintas. Cada pessoa atendida poderia receber até três cartas de encaminhamento.

Angélica de Lima Nunes esteve entre os candidatos. Moradora do Alto do Mateus, ela chegou à escola por volta das 4h, para garantir atendimento. “Estou desempregada há quatro anos. Trabalhava como serviços gerais em uma escola privada. Tenho sete anos de carteira assinada na função. Tomei conhecimento sobre a realização do Feirão e vi que tinha vaga nessa área. Então, vim tentar uma oportunidade”, disse.

Capacitações – Muita gente marcou presença também buscando capacitação. Raimundo Antônio, que reside no bairro, está desempregado há um ano. Ele tem experiência como Jovem Aprendiz na área de auxiliar administrativo. “Vim tentar uma vaga para atendente de telemarketing. Porém, vi que teriam capacitações e achei os temas da programação muito interessantes. Acabei me inscrevendo para a de vendas pelas redes sociais”, afirmou. Todos os cursos foram oferecidos gratuitamente. Ao término, os participantes receberam certificado.

Empreendedorismo – O Feirão disponibilizou serviços especiais para empreendedores. Os consultores da Sala do Empreendedor da Sedest estiveram no local para tirar dúvidas referentes à formalização de empresas bem como sobre o programa de microcrédito social Eu Posso, promovido pela Prefeitura de João Pessoa.

Feirão continua em 2023 – Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, o Feirão no Alto do Mateus foi mais um grande sucesso. “Chegamos a essa quarta edição com o coração cheio de muita alegria, por entender que estamos realmente cumprindo nosso propósito, de levar nossos serviços às pessoas onde elas moram, na região delas, fomentando o mercado local, a economia local, os empreendedores e os trabalhadores”, comemorou.

Ainda segundo a secretária, o Feirão da Empregabilidade continuará em 2023. “Nosso trabalho não para e já estamos iniciando a formatação de um calendário para o próximo ano, com o objetivo de percorrer todas as demais regiões da cidade. Seguiremos com o propósito de ir muito além das estruturas físicas da secretaria, chegando mais perto da população com muitas oportunidades”, concluiu.