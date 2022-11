Serra Branca contrata lateral ex-Botafogo-PB e Campinense, e zagueiro ex-Bahia

Compartilhe















O Serra Branca segue reforçando o plantel que disputará o Campeonato Paraibano de 2023. Agora, o time comandado pelo técnico Marcelinho Paraíba reforçou o setor defensivo com duas novas peças: o zagueiro João Victor, de 27 anos, ex-Bahia, e o lateral-direito Neilson, de 34, que passou por Botafogo-PB e Campinense.

João Victor é natural de Uberlândia, Minas Gerais, mas iniciou a carreira mesmo foi no estado da Bahia, pelo Bahia. O zagueiro também acumula passagens no futebol de Portugual e da Lituânia. Em território nacional, o defensor ainda passou pela Ferroviária, Boca Júnior-SE, Matoense-SP e no Fluminense de Feira, seu último clube. João Victor atuará na Paraíba pela primeira vez em sua carreira.

Já Neilson é um velho conhecido do torcedor paraibano. Aos 34 anos, o lateral-direito acumula passagens por Campinense e também pelo Botafogo-PB. Ainda no Nordeste, o atleta defendeu as cores do Náutico, do América-RN e mais recentemente do Retrô.

Com os mais dois novos reforços, Marcelinho Paraíba já tem 10 atletas confirmados para a disputa do Paraibano de 2023.

Confira o elenco do Serra Branca até o momento

Goleiros: Maltos

Maltos Laterais-direitos: Neilson

Neilson Zagueiros: Jairo, Vital, João Victor

Jairo, Vital, João Victor Laterais-esquerdos:

Volantes: Alysson Fuba

Alysson Fuba Meias: Davi Ceará

Davi Ceará Atacantes: Rhuann Patrick, Emerson Catarina, Rogério

Rhuann Patrick, Emerson Catarina, Rogério Técnico: Marcelinho Paraíba

