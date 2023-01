Legalidade

Progem cria grupo de trabalho visando programa de Integridade para sua gestão

06/01/2023 | 15:30 | 114

A Procuradoria Geral do Município de João Pessoa (Progem) instituiu um grupo de trabalho incumbido de compor o programa de Integridade no âmbito de suas competências. O objetivo do projeto é mitigar os possíveis riscos e garantir a execução ordenada, ética, legal, eficaz e econômica no dispêndio de recursos públicos no âmbito da Procuradoria-Geral do município de João Pessoa. A ação foi publicada no diário oficial no último dia 2 de janeiro.

De acordo com a procuradora do município, Thaís Boueres, o grupo de trabalho irá estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados pela Progem para elaborar o programa de integridade. “O intuito é promover uma gestão de riscos que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos”, explicou.

O grupo de integridade será presidido pelo Procurador Geral do Município, Bruno Nóbrega, no entanto, faz parte também do projeto o Procurador Adjunto, Danilo Mota, o Corregedor Geral, Rafael Falcão, os Procuradores, Thaís Boueres, Bruno Carneiro, André Borges, a Diretora de Gestão processual, Elvira Pinheiro, o Diretor de Tecnologia de Informação, Accácio Alves e como consultor, o Procurador do Estado do Mato Grosso, Caio Felipe Albuquerque.