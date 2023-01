Detran-PB anuncia patrocínio aos clubes, e futebol feminino também será contemplado

Compartilhe















O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) anunciou neste sábado, em publicação no meio do Diário Oficial do Governo do Estado, uma parceria com os clubes de futebol. O edital é direcionado para os times que disputam a elite do Campeonato Paraibano, e também para os que vão jogar a Copa do Nordeste (fase de grupos), a Copa do Brasil, além das Séries C e D do Campeonato Brasileiro. A grande novidade do edital 001/2023 do órgão é que as equipes que vão jogar as Séries A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, Botafogo-PB e VF4-PB, respectivamente, também serão contempladas.

A parceria entre os Detran-PB e os clubes ocorre da seguinte forma: o time patrocinado vai utilizar a marca do órgão, expondo campanhas educativas do órgão nas camisas de jogo, treino, comissão técnica, além de banners nas entrevistas coletivas e também no site e redes sociais oficiais. Vale destacar que cada equipe vai receber o valor de R$ 150 mil por competição disputada, com exceção da Série A3 do Brasileiro Feminino, que receberá a quantia de R$ 100 mil.

Bicampeão paraibano, o VF4 vai poder fechar o patrocínio junto ao Detran-PB (Foto: Divulgação / VF4)

Ou seja, o Botafogo-PB, por exemplo, pode embolsar até R$ 750 de patrocínio. Isso porque o Belo está garantido nas disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Série C do Campeonato Brasileiro, além da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. E para chegar a esse valor, o Alvinegro vai ter que se classificar neste domingo na Eliminatória da Copa do Nordeste, quando vai visitar o Santa Cruz, em Recife. Caso garanta a vaga, o time vai garantir a vaga na fase de grupos do regional, o que o deixaria apto a receber o patrocínio pela participação na competição.

Veja também Campeonato Paraibano: confira o ranking do Time do Coração nos dois últimos anos

O Campeonato Paraibano de 2023 conta com 10 equipes na elite, que são Auto Esporte-PB, Botafogo-PB, Campinense, CSP, Nacional de Patos, Queimadense, São Paulo Crystal, Serra Branca, Sousa e Treze; a Copa do Brasil vai contar com Campinense e Botafogo-PB, atuais campeão e vice do Paraibano; a fase de grupos da Copa do Nordeste conta com o Campinense, mas o Botafogo-PB pode também disputar caso se classifique na fase preliminar.

A Série C deste ano vai contar apenas com o Botafogo-PB como o representante paraibano. Enquanto isso, Campinense, Nacional de Patos e Sousa vão jogar a Série D do Brasileirão. No feminino, como já citado, Botafogo-PB joga a Série A2 e o VF4-PB representa o estado na Série A3.

No edital, o Detran-PB comunicou que as inscrições por parte dos clubes vão até sexta-feira, dia 13 deste mês. Depois disso, o processo segue adiante, passando pela fase de avaliação e, caso aprovado, homologação, recurso, análise e julgamento das propostas, seguido pela publicação dos resultados. Após o resultado final, os clubes podem novamente recorrerem, acontecendo uma nova fase de avaliação e resultado dos recursos. Por fim, uma sessão pública vai marcar a assinatura dos contratos de patrocínio, quando a parceria entra em vigor.

clubes paraibanos

futebol

futebol feminino

patrocínio Detran-PB

Cisco Nobre

Jornalista pela UFPB. Repórter e produtor de esporte na Rede Paraíba de Comunicação desde 2016.

