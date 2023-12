Prefeitura de João Pessoa recebe prêmio nacional de melhor prática em administração pública

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, recebeu um dos mais importantes prêmios nacionais de reconhecimento a práticas exemplares na administração pública. O gestor foi agraciado com a Menção Honrosa Líder de Destaque, do Prêmio Rede Governança Brasil (RGB) 2023, por ter sido considerado uma personalidade que se destacou na promoção e na defesa da governança em âmbito nacional. O secretário de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (SEIG), Kleber Marques, também venceu uma das categorias da premiação.

“Esse prêmio é mais um reconhecimento do trabalho feito por várias mãos dentro da Prefeitura de João Pessoa. Para mim, é uma honra Deus ter me colocado como prefeito dessa cidade que amo e dedico minha vida para melhorar a qualidade de vida dos moradores e de quem nos visita. Tenho certeza que estamos no caminho certo e vamos fazer muito mais!”, destacou Cícero Lucena.

Promovido pela Rede Governança Brasil (RGB) e pelo Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público (IGCP), o foco do Prêmio RGB é enaltecer práticas exemplares na administração pública e reconhecer aqueles que implementam os três pilares essenciais da governança: liderança, estratégia e controle em todo o ciclo de gestão.

Além da premiação a instituições e profissionais, o evento também reconheceu o trabalho voluntário de membros da RGB. Esses voluntários, provenientes de diversas áreas, incluindo servidores públicos, gestores privados, técnicos, professores e especialistas, têm se empenhado em disseminar práticas de governança em todo o território nacional, contribuindo para uma administração mais íntegra, eficiente e eficaz.

E na categoria voluntário destaque quem saiu vitorioso foi o secretário Kleber Marques, que traz para João Pessoa o reconhecimento pelo trabalho de implementação de destacadas práticas em governança. A Menção Honrosa recebida por ele é reservada as personalidades que têm se empenhado em disseminar práticas de governança em todo o território nacional, contribuindo para uma administração mais íntegra, eficiente e eficaz.

Kleber Marques explicou que essa é a terceira vez, apenas este ano, que a Prefeitura de João Pessoa, por meio da SEIG, é premiada pelas ações de governança. Em agosto, a secretaria foi agraciada como Melhor Programa de Integridade da América Latina, através do prêmio Diligent Latin America Awards 2023, que avalia os programas de Governança e Compliance, no Brasil e na América Latina. Em setembro, Kleber Marques foi reconhecido como um dos 100 melhores Executivos de Compliance e Governança do Mundo, através do Prêmio Modern Governance 100, na categoria Risk & Strategy Advisor e, agora, o Prêmio RGB.

“As premiações são consequências de um trabalho inédito que está em desenvolvimento no município. Um trabalho planejado e executado de forma a melhorar as entregas das políticas públicas e a qualidade do serviço público municipal. Ainda há muito trabalho para ser feito, mas os resultados já estão aparecendo. O melhor programa de integridade é aquele que não aparece. E se a transparência é o remédio para corrupção, o programa de integridade é a vacina. Quanto mais se investe em integridade menos teremos que investir em correções e controles desnecessários”, ressaltou Kleber Marques.

A RGB é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão colaborar na implantação de políticas de Governança, Gestão de Riscos e Compliance no Brasil, na América Latina e no mundo. Está presente no Brasil, Portugal, Peru, Argentina, Suécia, Inglaterra, Suíça, Japão e Chile.